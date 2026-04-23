Цих знаків Зодіаку у травні переслідуватимуть невдачі

Травень стане періодом випробувань для деяких представників зодіакального кола. Для чотирьох знаків Зодіаку цей місяць буде справжньою перевіркою на витривалість. Складний період вимагаючи максимальної концентрації та вміння тримати удар.

На Овнів у травні чекає низка розчарувань у професійній діяльності. Причиною стане непорозуміння з керівництвом та колегами. Овни можуть зіткнутися з несправедливою критикою або затримкою виплат, на які дуже розраховували. Зірки радять контролювати емоції, адже кожне необережне слово в цей період може зруйнувати репутацію, яку вибудовували роками. Також можливі невдачі у питаннях підписання нових контрактів, тому краще відкласти важливі переговори на наступний місяць.

Ракам варто бути дуже обережними в особистих стосунках, оскільки травень принесе хвилю взаємних звинувачень та старих образ. Надмірна вразливість Раків заважатиме адекватно сприймати реальність. Це може призвести до серйозного розриву з близькою людиною. Додаватимуть роздратування проблеми у побутових справах та дрібні поломки техніки. Це може створити відчуття, що весь світ налаштований проти спокою та гармонії Раків.

У Дів у травні розпочнеться період фінансової турбулентності. У цей період навіть найбільш продумані плани можуть зруйнуватися через зовнішні обставини. Зірки застерігають, що Діви у травні можуть стати жертвою дрібних шахраїв або втратити значну суму грошей через власну неуважність при оформленні документів. Варто уникати будь-яких великих покупок, оскільки придбані речі виявляться бракованими або зовсім непотрібними у майбутньому.

У Козорогів невдачі проявилися у сфері здоров'я та загального енергетичного тонусу. Це може завадити реалізації амбітних планів. Вони відчують раптове виснаження та апатію, що негативно вплине на продуктивність праці та викличе невдоволення у партнерів по бізнесу. Зірки радять не ігнорувати сигнали організму, адже спроба працювати через силу лише погіршить ситуацію та призведе до тривалого лікування.

