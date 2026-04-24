Стрельцы - будут экономить, а Весы - планировать отпуск: гороскоп на выходные

Эти выходные, 25 и 26 апреля, станут хорошим периодом для очищения как физического, так и ментального пространства. Это позволит открыть дверь для новых возможностей. Астрологи советуют сохранять баланс между индивидуальными стремлениями и интересами окружающих, чтобы провести выходные максимально продуктивно и без излишнего напряжения в эмоциональной сфере.

Овнам на выходных следует воздержаться от импульсивных затрат. Звезды советуют обратить внимание на состояние пищеварительной системы и избегать экспериментов с уличной едой.

Тельцам будут полезны водные процедуры и долгие прогулки на открытом воздухе. В семье проявите терпение к старшим родственникам.

Близнецов звезды предостерегают от обсуждения семейных тайн с малознакомыми людьми. Позаботьтесь о здоровье глаз и ограничьте время за мониторами.

Ракам стоит посвятить время благоустройству дома. Будьте внимательны при проведении расчетов в крупных магазинах.

Львам нужно избегать чрезмерной самоуверенности в общении с партнером. Займитесь йогой, чтобы поддержать тонус организма.

От Дев семейная жизнь потребует дипломатичности при решении вопросов общего бюджета. Позаботьтесь об иммунитете — начните употребление витаминных комплексов и избегайте длительных поездок.

Для Весов эти выходные станут временем романтического подъема. Однако для этого следует отказаться от критики в адрес партнера. Смело планируйте предстоящие отпуска.

Звезды советуют Скорпионам уделить внимание профилактике хронических заболеваний. Финансовые операции производите в первой половине субботы, чтобы минимизировать риск технических ошибок.

Стрельцам следует посетить лекцию или мастер-класс вместе с семьей. Не переедайте на ночь и будьте экономны при выборе подарков.

Козерогам предстоит совместное обсуждение хозяйственных планов на лето. Обратите внимание на здоровье суставов и избегайте переохлаждения.

Звезды советуют Водолеям использовать выходные для творческой самореализации. Чтобы сохранить здоровье, избегайте интенсивных физических нагрузок.

Рыбам придется откровенно поговорить со второй половинкой об эмоциональных потребностях. Позаботьтесь о здоровье горла и избегайте холодных напитков.

