logo

BTC/USD

77717

ETH/USD

2320.48

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Гороскоп на выходные
commentss НОВОСТИ Все новости

Стрельцы - будут экономить, а Весы - планировать отпуск: гороскоп на выходные

Какими будут выходные 25 и 26 апреля: прогноз астрологов для всех знаков Зодиака

24 апреля 2026, 21:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Эти выходные, 25 и 26 апреля, станут хорошим периодом для очищения как физического, так и ментального пространства. Это позволит открыть дверь для новых возможностей. Астрологи советуют сохранять баланс между индивидуальными стремлениями и интересами окружающих, чтобы провести выходные максимально продуктивно и без излишнего напряжения в эмоциональной сфере.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овнам на выходных следует воздержаться от импульсивных затрат. Звезды советуют обратить внимание на состояние пищеварительной системы и избегать экспериментов с уличной едой.

Тельцам будут полезны водные процедуры и долгие прогулки на открытом воздухе. В семье проявите терпение к старшим родственникам.

Близнецов звезды предостерегают от обсуждения семейных тайн с малознакомыми людьми. Позаботьтесь о здоровье глаз и ограничьте время за мониторами.

Ракам стоит посвятить время благоустройству дома. Будьте внимательны при проведении расчетов в крупных магазинах.

Львам нужно избегать чрезмерной самоуверенности в общении с партнером. Займитесь йогой, чтобы поддержать тонус организма.

От Дев семейная жизнь потребует дипломатичности при решении вопросов общего бюджета. Позаботьтесь об иммунитете — начните употребление витаминных комплексов и избегайте длительных поездок.

Для Весов эти выходные станут временем романтического подъема. Однако для этого следует отказаться от критики в адрес партнера. Смело планируйте предстоящие отпуска.

Звезды советуют Скорпионам уделить внимание профилактике хронических заболеваний. Финансовые операции производите в первой половине субботы, чтобы минимизировать риск технических ошибок.

Стрельцам следует посетить лекцию или мастер-класс вместе с семьей. Не переедайте на ночь и будьте экономны при выборе подарков.

Козерогам предстоит совместное обсуждение хозяйственных планов на лето. Обратите внимание на здоровье суставов и избегайте переохлаждения.

Звезды советуют Водолеям использовать выходные для творческой самореализации. Чтобы сохранить здоровье, избегайте интенсивных физических нагрузок.

Рыбам придется откровенно поговорить со второй половинкой об эмоциональных потребностях. Позаботьтесь о здоровье горла и избегайте холодных напитков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого из знаков Зодиака в мае будут преследовать неудачи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости