Ретроградний Меркурій і затемнення: як не втратити гроші в березні

Березень 2026 року стане періодом повернення до минулих рішень і поступового прояснення фінансової картини. Це не місяць для агресивного заробітку чи ризикованих інвестицій, а час аналізу, перерахунків і стратегічного переналаштування.

Фінанси в березні 2026 року

За словами астрологині Марини Скаді (Марини Соколової), до 20 березня фінансові процеси сповільнюються. Виникає потреба переглянути бюджети, повернутися до старих проєктів, уточнити умови співпраці та оцінити ефективність витрат. Ретроградний Меркурій сприяє аналізу, але не підтримує різких стартів.

Що варто робити до 20 березня:

• уникати ризикованих вкладень;

• не запускати масштабні нові проєкти;

• доопрацьовувати старі ідеї;

• діяти через переговори та компроміси;

• систематизувати фінансові процеси.

3 березня місячне затемнення у Діві акцентує увагу на дисципліні та порядку у витратах. Це момент, коли стає очевидно, де бюджет потребує оптимізації.



4 і 5 березня можуть принести цікаві фінансові можливості. Гармонійні аспекти Венери й Урана сприяють нестандартним рішенням, а тригон Сонця до ретро-Юпітера повертає старих клієнтів або відновлює призупинені проєкти.



Водночас 15 та 18 березня — дні підвищеної обережності. Можливі конфлікти через гроші, імпульсивні витрати та переоцінка фінансових можливостей.



Після 20 березня — новий старт



20 березня о 16:46 за київським часом Сонце входить у знак Овна, відкриваючи новий фінансовий цикл. З’являється більше ясності, енергії та готовності діяти.



21–22 березня стають поворотними датами місяця: Меркурій переходить у директний рух, а Марс у гармонії з Юпітером повертає впевненість у рішеннях. Саме після цих дат можна сміливіше підписувати угоди, запускати ініціативи та планувати нові кроки.



Березень 2026 року — це місяць внутрішнього фінансового аудиту. Хто проведе його уважно, той увійде в новий цикл підготовленим і стратегічно сильнішим.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що березень 2026 року розпочинається під впливом ретроградного Меркурія у Рибах та сезону затемнень. Цей період пов’язаний не зі стрімкими рішеннями, а з переосмисленням, внутрішньою чесністю та неочікуваними змінами в особистому житті. За прогнозами астрологів, до кінця місяця п’ять знаків Зодіаку зможуть відчути позитивні зрушення у сфері кохання.