Ретроградный Меркурий и затмение: как не потерять деньги в марте
Ретроградный Меркурий и затмение: как не потерять деньги в марте

Первый месяц весны пройдет под знаком переосмысления финансов и осторожных решений

2 марта 2026, 00:23
Автор:
Ткачова Марія

Март 2026 станет периодом возвращения к прошлым решениям и постепенному прояснению финансовой картины. Это не месяц для агрессивного заработка или рискованных инвестиций, а время анализа, перерасчетов и стратегической перенастройки.

Ретроградный Меркурий и затмение: как не потерять деньги в марте

Финансы в марте 2026 года

По словам астрологины Марины Скади (Марины Соколовой), к 20 марта финансовые процессы замедляются. Возникает необходимость пересмотреть бюджеты, возвратиться к старым проектам, уточнить условия сотрудничества и оценить эффективность расходов. Ретроградный Меркурий способствует анализу, но не поддерживает резкие старты.

Что следует делать до 20 марта:

избегать рискованных вложений;

• не запускать масштабные новые проекты;

• дорабатывать старые идеи;

• действовать через переговоры и компромиссы;

• систематизировать денежные процессы.

3 марта лунное затмение в Деве акцентирует внимание на дисциплине и порядке в расходах. Это момент, когда становится очевидным, где бюджет нуждается в оптимизации.

4 и 5 марта могут принести увлекательные финансовые возможности. Гармонические аспекты Венеры и Урана способствуют нестандартным решениям, а тригон Солнца в ретро-Юпитер возвращает старых клиентов или восстанавливает приостановленные проекты.

В то же время 15 и 18 марта – дни повышенной осторожности. Возможны конфликты из-за денег, импульсивных затрат и переоценки финансовых возможностей.

После 20 марта новый старт

20 марта в 16:46 по Киеву Солнце входит в знак Овна, открывая новый финансовый цикл. Возникает больше ясности, энергии и готовности действовать.

21-22 марта становятся поворотными датами месяца: Меркурий переходит в директное движение, а Марс в гармонии с Юпитером возвращает уверенность в решениях. Именно после этих дат можно смело подписывать соглашения, запускать инициативы и планировать новые шаги.

Март 2026 года – это месяц внутреннего финансового аудита. Кто проведет его внимательно, тот войдет в новый цикл подготовленным и более стратегически сильным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы март 2026 года начинается под влиянием ретроградного Меркурия в Рыбах и сезона затмений. Этот период связан не с стремительными решениями, а с переосмыслением, внутренней честностью и неожиданными переменами в личной жизни. По прогнозам астрологов, до конца месяца пять знаков Зодиака смогут ощутить положительные сдвиги в любви.



Источник: https://tsn.ua/lady/astrologiya/finansovyy-horoskop-na-berezen-2026-roku-3029735.html
