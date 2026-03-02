Лише п’ять знаків Зодіаку знайдуть щастя в коханні до кінця березня 2026 року

Березень 2026 року розпочинається під впливом ретроградного Меркурія у Рибах та сезону затемнень. Цей період пов’язаний не зі стрімкими рішеннями, а з переосмисленням, внутрішньою чесністю та неочікуваними змінами в особистому житті. За прогнозами астрологів, до кінця місяця п’ять знаків Зодіаку зможуть відчути позитивні зрушення у сфері кохання.

Ретроградний Меркурій та затемнення в березні 2026 року

Діва



Після тривалого періоду внутрішніх трансформацій у сфері партнерства напруга поступово спадає. Березень стане часом глибокого аналізу почуттів. Поспішати з висновками не варто, однак до кінця місяця приходить чітке розуміння, які стосунки відповідають вашим цінностям. Саме це усвідомлення відкриває шлях до стабільності.



Риби



Останні роки стали для Риб періодом дорослішання у стосунках. Місячне затемнення підсвічує питання балансу між тим, що ви віддаєте, і тим, що отримуєте. Після 20 березня, коли Меркурій повертається до прямого руху, з’являється ясність і можливість емоційного оновлення.



Терези



З приходом Венери в Овен посилюється динаміка у сфері партнерства. З’являється готовність до відкритих розмов і пошуку компромісів. Друга половина березня приносить відчуття оновлення та розуміння, що гармонія будується на взаємному виборі й чесності.



Козеріг

Юпітер, що повертається до прямого руху, активує тему партнерства. Період сумнівів змінюється готовністю до розвитку. У березні можливе як відновлення існуючого зв’язку, так і поява нових перспектив у коханні.

Скорпіон



Вплив Урана змінював ваше ставлення до стосунків, навчаючи цінувати стабільність замість емоційних крайнощів. Наприкінці березня Венера сприятиме внутрішній рівновазі. Саме ця зрілість стає основою для більш гармонійного кохання.



Астрологи наголошують: березень 2026 року — це не про різкі кроки, а про глибоке розуміння себе і своїх потреб. Для тих, хто готовий бути чесним із собою, цей місяць може стати переломним.

