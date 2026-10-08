logo_ukra

BTC/USD

82614

ETH/USD

2528.87

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Гороскоп Проблеми сипатимуться на голову: попередження для трьох знаків Зодіаку
commentss НОВИНИ Всі новини

Проблеми сипатимуться на голову: попередження для трьох знаків Зодіаку

Проблеми з фінансами, на роботі, в особистому житті: у жовтні три знаки Зодіаку у зоні ризику

8 жовтня 2026, 18:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Жовтень може перевірити на міцність навіть тих, хто зазвичай легко виходить із непростих ситуацій. Комусь доведеться рахувати кожну витрачену гривню, хтось зіткнеться з конфліктами на роботі, а для когось головною проблемою стане особисте життя. Особливо уважними варто бути трьом знакам Зодіаку.

Проблеми сипатимуться на голову: попередження для трьох знаків Зодіаку

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Скорпіонів жовтень може розпочатися з неприємних новин або ситуацій, яких вони зовсім не очікували. Найбільше проблем може виникнути у стосунках. Людина, якій ви довіряли, здатна показати себе зовсім з іншого боку. Можливі сварки через старі образи, ревнощі або гроші.

Самотнім Скорпіонам теж варто бути обережними: нове знайомство може виявитися не таким перспективним, як здаватиметься спочатку. На роботі краще не вступати у відкриту боротьбу з керівництвом і не робити різких заяв.

Тельцям жовтень може принести фінансові труднощі. Великі витрати здатні виникнути несподівано, причому частина з них буде пов'язана з речами, які давно відкладалися. Через це доведеться переглянути плани та відмовитися від деяких покупок.

Окремим представникам знака доведеться вирішувати проблеми на роботі. Те, що раніше здавалося дрібницею, може раптом перетворитися на серйозне питання. Не варто брати на себе чужі обов'язки — зрештою відповідальність можуть спробувати перекласти саме на вас.

Для Водоліїв головним випробуванням жовтня можуть стати люди. Доведеться мати справу з тими, хто обіцяє одне, а робить зовсім інше. Через це можливі конфлікти, розчарування та навіть розрив важливих зв'язків.

Найбільша помилка місяця — намагатися вирішити все одночасно. Через поспіх можна погодитися на невигідні умови або зробити вибір, про який пізніше доведеться шкодувати. Особливо обережними варто бути з фінансовими домовленостями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто зі знаків Зодіаку припуститься найбільшої помилки у житті.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини