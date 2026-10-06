Ці знаки Зодіаку у жовтні припустяться найбільшої помилки у житті

Жовтень може стати місяцем, коли одна емоційна помилка матиме довгі наслідки. Ретроградна Венера повертає старі почуття, образи та фінансові питання — особливо небезпечно це буде для кількох знаків.

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Для Тельців жовтень може стати випробуванням саме у стосунках. Ретроградна Венера проходить через сектор партнерства, тому на поверхню виходять старі образи, незадоволення і питання, які довго замовчувалися. Найбільша помилка — залишитися у стосунках лише заради спокою або, навпаки, різко розірвати їх на емоціях. Астрологи радять Тельцям переглянути баланс у парі та чесно запитати себе, чи справді обидві сторони отримують однакову віддачу.

Овнам варто особливо остерігатися рішення, ухваленого через образу або бажання все зробити самостійно. Ретроградна Венера зачіпає тему спільних фінансів, близькості та довіри. Може здатися, що простіше відмовитися від допомоги й діяти поодинці. Але саме це може стати помилкою. Зірки попереджають, що період вимагає від Овнів навчитися просити про підтримку, а не доводити свою незалежність за будь-яку ціну.

Для Скорпіонів жовтень може бути найбільш емоційно небезпечним. Венера ретроградна саме у цьому знаку, а з 24 жовтня тут розпочнеться ретроградність Меркурія. Старі почуття, ревнощі, образи та бажання контролювати ситуацію можуть вийти на перший план. Найгірше рішення — діяти з помсти або намагатися за будь-яку ціну отримати відповідь від людини, яка не готова її дати. Астрологічні прогнози радять Скорпіонам не поспішати з остаточними рішеннями, доки емоції не вгамуються.

Діви ризикують зробити помилку не через кохання, а через слова. Ретроградна Венера змушує переглядати спосіб комунікації, а наприкінці місяця ретроградний Меркурій посилить цю тему. Сказане зопалу може зруйнувати довіру, яку вибудовували роками. Особливо небезпечно намагатися “пояснити все до кінця”, коли співрозмовник уже не готовий слухати. Цього місяця пауза може виявитися набагато мудрішою за чергове повідомлення.

Риби можуть потрапити у пастку старих почуттів. У жовтні минуле здатне знову здатися кращим за теперішнє — особливо якщо йдеться про колишнього партнера або нездійсненну мрію. Найбільша помилка — прийняти ностальгію за справжнім коханням і повернутися туди, звідки вже одного разу довелося піти. Англомовні прогнози наголошують, що ретроградна Венера не стільки повертає минуле, скільки змушує переоцінити його значення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто зі знаків Зодіаку у жовтні ризикує втратити роботу.



