Проблемы будут сыпаться на голову: предупреждение для трех знаков Зодиака

Октябрь может проверить на прочность даже тех, кто обычно легко выходит из непростых ситуаций. Кому придется считать каждую потраченную гривню, кто столкнется с конфликтами на работе, а для кого главной проблемой станет личная жизнь. Особо внимательными следует быть трем знакам Зодиака.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Скорпионов октябрь может начаться с неприятных новостей или ситуаций, которых они не ожидали. Больше всего проблем может возникнуть в отношениях. Человек, которому вы доверяли, способен показать себя совсем с другой стороны. Возможны ссоры из-за старых оскорблений, ревности или денег.

Одиноким Скорпионам тоже следует быть осторожными: новое знакомство может оказаться не столь перспективным, как будет казаться изначально. На работе лучше не вступать в открытую борьбу с руководством и не делать резких заявлений.

Тельцам октябрь может принести финансовые затруднения. Большие затраты способны возникнуть неожиданно, причем часть из них будет связана с давно откладываемыми вещами. Поэтому придется пересмотреть планы и отказаться от некоторых покупок.

Отдельным представителям знака предстоит решать проблемы на работе. То, что раньше казалось пустяком, может вдруг превратиться в серьезный вопрос. Не стоит брать на себя чужие обязанности – в конце концов ответственность могут попытаться переложить именно на вас.

Для Водолеев главным испытанием октября могут стать люди. Придется иметь дело с теми, кто обещает одно, а делает совсем другое. Поэтому возможны конфликты, разочарование и даже разрыв важных связей.

Самая большая ошибка месяца – пытаться решить все одновременно. Из-за спешки можно согласиться на невыгодные условия или сделать выбор, о котором позже придется жалеть. Особо осторожными следует быть с финансовыми договоренностями.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака допустит наибольшую ошибку в жизни.



