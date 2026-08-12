Початок коридору затемнень: для яких знаків Зодіаку він принесе радикальні зміни

12 серпня 2026 року відбулося повне сонячне затемнення у Леві, а вже 28 серпня відбудеться часткове місячне затемнення у Рибах. Проміжок між цими датами в астрології називають коридором затемнень.

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Варто зазначити, що поняття "коридор затемнень" не є науковим астрономічним терміном. Це езотеричне поняття, яке прихильники астрології пов'язують із періодом активних змін, завершенням старих справ та появою нових можливостей.

Перше затемнення символічно пов'язують із самореалізацією, творчістю, любов'ю та бажанням заявити про себе. Друге — з емоціями, внутрішніми переживаннями та завершенням певних життєвих етапів.

Левам цей період може дати поштовх до особистого перезавантаження. Представники знака можуть переглянути свої цілі, професійний шлях або стосунки. Особливо гостро може постати питання: чи живуть вони відповідно до власних бажань, а не чужих очікувань.

Для Водоліїв головною темою можуть стати партнерські стосунки. Можливі нові знайомства, важливі розмови або зміна формату вже наявного союзу. Стабільні стосунки можуть перейти на новий рівень.

Тельцям астрологічний прогноз обіцяє зміни у питаннях дому та родини. Можливі переїзд, ремонт, нові сімейні рішення або перегляд особистих кордонів. Зміни можуть виявитися необхідними для відчуття справжньої стабільності.

Для Скорпіонів на перший план виходять кар'єра, статус і професійні амбіції. Представники знака можуть отримати нову пропозицію або зрозуміти, що настав час змінити напрямок діяльності.

Риби можуть особливо гостро відчути завершення коридору затемнень. Місячне затемнення у їхньому знаку здатне символічно підштовхнути до завершення затяжної історії, відмови від минулого або важливого внутрішнього рішення.

У Дів можуть змінитися партнерські відносини. Наприкінці серпня їм доведеться визначитися, наскільки рівноправними є важливі для них союзи.

Для Близнят і Стрільців друга половина серпня також може стати періодом переосмислення. Близнятам варто звернути увагу на професійні плани, а Стрільцям — на дім, сім'ю та особисту опору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що сезон затемнень літа 2026 року може стати переломним періодом для представників деяких знаків зодіаку. За астрологічним прогнозом, саме Леви, Водолії, Тельці та Скорпіони можуть відчути особливо сильний вплив цього періоду.