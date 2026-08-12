Ці знаки Зодіаку зовсім скоро отримають довгоочікувану винагороду

Сезон затемнень літа 2026 року може стати переломним періодом для представників деяких знаків зодіаку. За астрологічним прогнозом, саме Леви, Водолії, Тельці та Скорпіони можуть відчути особливо сильний вплив цього періоду. На них можуть чекати професійні зміни, важливі рішення в особистому житті та нові можливості.

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Астролог Маріеліза Рейєс із YourTango зазначає, що затемнення традиційно пов’язують із завершенням старих етапів і початком нових. Через це події можуть розвиватися швидше, ніж очікувалося, а деякі зміни здатні суттєво вплинути на подальші плани.

Для Левів сезон затемнень може стати одним із найяскравіших періодів року. Астрологічні впливи можуть посилити їхнє бажання проявляти себе, досягати цілей і отримувати визнання. Сонячне затемнення 12 серпня у Леві пов’язують з особистою ідентичністю, амбіціями та пошуком власного призначення. Представники знака можуть відчути, що настав час змінити життя та скористатися новими шансами.

Для Водоліїв цей період може прискорити процеси, які поступово розвивалися останнім часом. Північний вузол у їхньому знаку, за прогнозом, підштовхує до важливих рішень. Найпомітніші зміни можуть відбутися в особистому житті. Деякі Водолії здатні зустріти людину, яка матиме значний вплив на їхнє майбутнє, а хтось може замислитися про шлюб.

Тельці можуть опинитися в центрі уваги завдяки професійним досягненням. Сезон затемнень здатен підштовхнути їх до переосмислення кар’єри, статусу та життєвих цілей. Можливі зміна роботи, переїзд або навіть запуск власної справи. Астролог радить не боятися ризикувати та показувати свої сильні сторони.

Для Скорпіонів період може бути пов’язаний із домом, сім’єю та внутрішнім відновленням. Не виключені зміни місця проживання або нові сімейні обов’язки. Водночас трансформації можуть торкнутися кар’єри. Представники знака здатні відмовитися від занять, які більше не відповідають їхнім планам, і завдяки цьому відкрити шлях до нового професійного рівня.

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