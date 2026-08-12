Начало коридора затемнений: для каких знаков Зодиака он принесет радикальные изменения

12 августа 2026 произошло полное солнечное затмение в Леве, а уже 28 августа состоится частичное лунное затмение в Рыбах. Промежуток между этими датами в астрологии называют коридором затмений.

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Следует отметить, что понятие "коридор затемнений" не является научным астрономическим термином. Это эзотерическое понятие, которое приверженцы астрологии связывают с периодом активных изменений, завершением старых дел и появлением новых возможностей.

Первое затмение символически связывается с самореализацией, творчеством, любовью и желанием заявить о себе. Второе – с эмоциями, внутренними переживаниями и завершением определенных жизненных этапов.

Львам этот период может дать толчок к личной перезагрузке. Представители знака могут просмотреть свои цели, профессиональный путь или отношения. Особенно остро может возникнуть вопрос: живут ли они в соответствии с собственными желаниями, а не чужими ожиданиями.

Для Водолеев главной темой могут стать партнерские отношения. Возможны новые знакомства, важные разговоры или изменение уже существующего союза. Стабильные отношения могут перейти на новый уровень.

Тельцам астрологический прогноз обещает перемены в вопросах дома и семьи. Возможны переезд, ремонт, новые семейные решения или пересмотр личных границ. Изменения могут оказаться необходимыми для ощущения подлинной стабильности.

Для Скорпионов на первый план выходят карьера, статус и профессиональные амбиции. Представители знака могут получить новое предложение или понять, что пора изменить направление деятельности.

Рыбы могут особенно остро почувствовать завершение коридора затмений. Лунное затмение в их знаке способно символически подтолкнуть к завершению затяжной истории, отказу от прошлого или важного внутреннего решения.

У Дев могут измениться партнерские отношения. В конце августа им придется определиться, насколько равноправны важные для них союзы.

Для Близнецов и Стрельцов вторая половина августа тоже может стать периодом переосмысления. Близнецам следует обратить внимание на профессиональные планы, а Стрельцам – на дом, семью и личную опору.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что сезон затмений лета 2026 года может стать переломным периодом для представителей некоторых знаков зодиака. По астрологическому прогнозу, именно Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы могут ощутить особенно сильное влияние этого периода.