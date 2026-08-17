На ці три знаки Зодіаку чекають різкі зміни у житті вже за тиждень

Тиждень із 17 до 23 серпня може стати непростим для представників одразу кількох знаків зодіаку. Напружені аспекти здатні посилити втому, емоційність, сумніви та непорозуміння з близькими. Водночас астрологи вважають, що для Раків, Овнів і Козерогів цей період стане радше фінальним випробуванням перед помітним полегшенням. За прогнозом, переломним моментом стане перехід Сонця в Діву. Після цього ситуації, які на початку тижня здаватимуться заплутаними, можуть стати зрозумілішими.

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Ракам варто підготуватися до емоційно нестабільного початку тижня. Напружена взаємодія Марса та Нептуна може викликати сумніви у власних рішеннях і змусити надто гостро реагувати на слова інших людей. Не варто поспішати з важливими висновками або дозволяти чужій думці впливати на самооцінку. Наприкінці тижня ситуація має поступово прояснитися.

Овнам буде складно зберігати звичний темп. Представники знака можуть відчути втому, дратівливість і бажання негайно розв'язати всі проблеми. Однак саме поспіх може створити додаткові труднощі. Особливо обережними варто бути у суперечках із партнером та членами сім'ї. Краще взяти паузу, ніж ухвалити рішення на емоціях. Після переходу Сонця в Діву Овнам стане простіше зосередитися на конкретних завданнях і повернути контроль над ситуацією.

Для Козерогів головним випробуванням стануть стосунки та комунікація. Є ризик неправильно зрозуміти співрозмовника, зробити поспішний висновок або побачити конфлікт там, де його насправді немає. Додаткової напруги може додати протистояння Венери та Сатурна. Через це можливі складні розмови на роботі або непорозуміння в родині. Козерогам радять не поспішати з важливими діловими рішеннями, якщо їх можна перенести. Також варто залишити час для відпочинку, адже спроба працювати на межі можливостей лише посилить виснаження.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що період із 17 до 23 серпня 2026 року може стати часом важливих внутрішніх змін, перегляду планів і практичних рішень. За астрологічним прогнозом, на початку тижня Місяць перебуватиме у Скорпіоні, що сприятиме переосмисленню емоцій і завершенню старих справ.