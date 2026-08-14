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Від емоцій до великих рішень: чого чекати всім знакам Зодіаку впродовж 17 – 23 серпня

Перехід Місяця зі Скорпіона у Стрільця та Козерога, а Сонця у Діву змінить акценти тижня, посиливши увагу до стосунків, фінансів, роботи та майбутніх планів

14 серпня 2026, 20:50
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Клименко Елена

Період із 17 до 23 серпня 2026 року може стати часом важливих внутрішніх змін, перегляду планів і практичних рішень. За астрологічним прогнозом, на початку тижня Місяць перебуватиме у Скорпіоні, що сприятиме переосмисленню емоцій і завершенню старих справ. 20 серпня він перейде у Стрільця, а 22 серпня — у Козерога. Того ж дня Сонце увійде у Діву. Таке поєднання, за прогнозом, посилить прагнення до порядку, дисципліни та конкретних результатів. 

Від емоцій до великих рішень: чого чекати всім знакам Зодіаку впродовж 17 – 23 серпня

Фото: з відкритих джерел

Овнам початок тижня допоможе розібратися з внутрішніми переживаннями, а друга половина періоду додасть енергії для нових справ.

Тельцям варто відверто поговорити про те, що давно турбує, а вихідні присвятити відновленню.

Близнюкам рекомендують встановити чіткі особисті межі. Згодом на перший план вийдуть спілкування та партнерство.

Ракам доведеться більше уваги приділити стосункам, а наприкінці тижня — роботі та новим проєктам.

Леви зможуть нарешті повернутися до питань, які довго залишалися невирішеними.

Дівам 22 серпня варто звернути особливу увагу на власні цілі — Сонце у їхньому знаку сприятиме концентрації та практичним рішенням.

Терезам важливо більше довіряти собі, тоді як друга половина тижня може принести нові знайомства.

Скорпіони отримають шанс переглянути плани та фінансові питання.

Для Стрільців 20 серпня стане енергетично важливим днем — Місяць у їхньому знаку додасть упевненості.

Козерогам після 22 серпня буде легше зосередитися на власних завданнях, навчанні та професійних планах.

Водоліям доведеться шукати баланс між роботою та відпочинком.

Риби зможуть більше уваги приділити творчості, романтиці, а згодом — кар’єрі та фінансам.

Портал "Коментарі" вже писав, що у п'ятницю, 14 серпня, для чотирьох представників китайського зодіаку може розпочатися новий етап життя. За астрологічним прогнозом, День Металевої Мавпи створить сприятливі умови для нових знайомств, активного спілкування, спільних справ та особистісного розвитку. Особливо відчутними зміни можуть стати для Щура, Дракона, Змії та Мавпи.

 



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