Эти три знака Зодиака ждут резкие изменения в жизни уже через неделю

Неделя с 17 по 23 августа может стать непростой для представителей сразу нескольких знаков зодиака. Напряженные аспекты способны усилить усталость, эмоциональность, сомнения и недоразумения с близкими. В то же время астрологи считают, что для Раков, Овнов и Козерогов этот период станет скорее финальным испытанием перед заметным облегчением. По прогнозу, переломным моментом станет переход Солнца в Деву. После этого ситуации, которые в начале недели будут казаться запутанными, могут стать более понятными.

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Ракам следует подготовиться к эмоционально нестабильному началу недели. Напряженное взаимодействие Марса и Нептуна может вызвать сомнения в своих решениях и заставить слишком остро реагировать на слова других людей. Не стоит спешить с важными выводами или позволять чужому мнению влиять на самооценку. В конце недели ситуация должна постепенно проясниться.

Овнам будет сложно сохранять привычный темп. Представители знака могут ощутить усталость, раздражительность и желание немедленно решить все проблемы. Однако именно спешка может создать дополнительные трудности. Особо осторожными следует быть в спорах с партнером и членами семьи. Лучше принять паузу, чем принять решение на эмоциях. После перехода Солнца в Деву Овнам станет проще сосредоточиться на конкретных задачах и вернуть контроль над ситуацией.

Для Козерогов главным испытанием станут отношения и коммуникация. Есть риск неправильно понять собеседника, сделать поспешный вывод или увидеть конфликт там, где его нет. Дополнительное напряжение может добавить противостояние Венеры и Сатурна. Поэтому возможны сложные разговоры на работе или недоразумения в семье. Козерогам советуют не спешить с важными деловыми решениями, если их можно перенести. Также стоит оставить время для отдыха, ведь попытка работать на грани возможностей лишь усугубит истощение.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что период с 17 по 23 августа 2026 года может стать временем важных внутренних изменений, пересмотра планов и практических решений. По астрологическому прогнозу, в начале недели Луна будет находиться в Скорпионе, что будет способствовать переосмыслению эмоций и завершению старых дел.