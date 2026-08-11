На ці чотири знаки Зодіаку незабаром чекає вкрай непростий період у житті

У вівторок, 11 серпня 2026 року, Марс переходить із Близнят у знак Рака. У цій позиції планета залишатиметься до 27 вересня. Астрологи вважають, що такий транзит може помітно змінити характер активності людей: на перший план виходять емоції, сімейні питання, особисті межі та прагнення захистити власний простір. Особливо відчутним цей транзит може бути для чотирьох знаків Зодіаку.

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Раки отримають потужний імпульс до дій. Може з'явитися бажання самостійно вирішити питання, які раніше відкладалися. Водночас підвищена чутливість здатна зробити реакції різкішими. Давні образи або ситуації, у яких порушувалися особисті межі, можуть знову нагадати про себе. Важливо не плутати необхідність захистити себе з рішеннями, продиктованими миттєвими емоціями.

Овнам доведеться зосередитися на родині та домашніх справах. На поверхню можуть вийти питання ремонту, переїзду, побуту чи взаємин із близькими. Через різницю в поглядах можливі суперечки. Овнам варто пригальмувати і не намагатися вирішити кожен конфлікт силою.

Терези можуть відчути посилення напруги у професійній сфері. Більше завдань, відповідальності та конкуренції вимагатимуть чіткої позиції. Головне — не перетворювати робочі суперечки на особисті конфлікти. Уміння спокійно відстоювати власні інтереси стане перевагою.

Козерогів Марс підштовхне до переосмислення партнерських стосунків. Це може бути як нове сильне почуття, так і необхідність нарешті поговорити про проблеми, які довго замовчувалися. У діловій сфері також можливе загострення конкуренції. Відвертість і готовність до компромісів допоможуть не допустити непотрібної боротьби.

Портал "Коментарі" вже писав, що 12 серпня відбудеться повне сонячне затемнення, повна фаза якого буде видима, зокрема, з території Гренландії, Ісландії та Іспанії. За даними NASA, у зоні повної фази Місяць повністю закриє Сонце.