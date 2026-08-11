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На ці чотири знаки Зодіаку незабаром чекає вкрай непростий період у житті

У найближчі тижні почуття можуть помітно впливати на вибір і вчинки, а родина, дім, особисті межі та взаємини стануть особливо важливими

11 серпня 2026, 15:50
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Клименко Елена

У вівторок, 11 серпня 2026 року, Марс переходить із Близнят у знак Рака. У цій позиції планета залишатиметься до 27 вересня. Астрологи вважають, що такий транзит може помітно змінити характер активності людей: на перший план виходять емоції, сімейні питання, особисті межі та прагнення захистити власний простір. Особливо відчутним цей транзит може бути для чотирьох знаків Зодіаку. 

На ці чотири знаки Зодіаку незабаром чекає вкрай непростий період у житті

Фото: з відкритих джерел

Раки отримають потужний імпульс до дій. Може з'явитися бажання самостійно вирішити питання, які раніше відкладалися. Водночас підвищена чутливість здатна зробити реакції різкішими. Давні образи або ситуації, у яких порушувалися особисті межі, можуть знову нагадати про себе. Важливо не плутати необхідність захистити себе з рішеннями, продиктованими миттєвими емоціями. 

Овнам доведеться зосередитися на родині та домашніх справах. На поверхню можуть вийти питання ремонту, переїзду, побуту чи взаємин із близькими. Через різницю в поглядах можливі суперечки. Овнам варто пригальмувати і не намагатися вирішити кожен конфлікт силою.

Терези можуть відчути посилення напруги у професійній сфері. Більше завдань, відповідальності та конкуренції вимагатимуть чіткої позиції. Головне — не перетворювати робочі суперечки на особисті конфлікти. Уміння спокійно відстоювати власні інтереси стане перевагою.

Козерогів Марс підштовхне до переосмислення партнерських стосунків. Це може бути як нове сильне почуття, так і необхідність нарешті поговорити про проблеми, які довго замовчувалися. У діловій сфері також можливе загострення конкуренції. Відвертість і готовність до компромісів допоможуть не допустити непотрібної боротьби.

Портал "Коментарі" вже писав, що 12 серпня відбудеться повне сонячне затемнення, повна фаза якого буде видима, зокрема, з території Гренландії, Ісландії та Іспанії. За даними NASA, у зоні повної фази Місяць повністю закриє Сонце. 



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