Що принесе сонячне затемнення 12 серпня 2026 року: несподіваний гороскоп для всіх знаків Зодіаку

12 серпня відбудеться повне сонячне затемнення, повна фаза якого буде видима, зокрема, з території Гренландії, Ісландії та Іспанії. За даними NASA, у зоні повної фази Місяць повністю закриє Сонце. В астрологічній традиції затемнення пов’язують із початком нового етапу, а оскільки цього разу воно припадає на знак Лева, основними темами називають самореалізацію, творчість, любов, упевненість та бажання проявляти себе. Найсильніше символічний вплив може відчуватися у Левів, Тельців, Скорпіонів і Водоліїв.

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Овен. Період може активізувати любовну сферу, творчість і нові захоплення. Варто дозволити собі більше радості та менше зосереджуватися лише на досягненнях.

Телець. На перший план виходять дім, родина та особистий комфорт. Можливі думки про переїзд, ремонт або зміну сімейних правил.

Близнята. Затемнення може принести важливу розмову, новину чи ідею. Сприятливими напрямами стануть навчання, спілкування та нові знайомства.

Рак. Варто переглянути ставлення до грошей, роботи та власної цінності. Для когось це може стати поштовхом до зміни роботи або пошуку нового джерела доходу.

Лев. Один із ключових періодів року. Можуть змінитися погляди на себе, цілі, зовнішність і майбутнє. Захочеться відмовитися від чужих очікувань і більше діяти у власних інтересах.

Діва. Час завершення старих історій і внутрішнього перезавантаження. Корисними можуть стати відпочинок, усамітнення та відмова від зайвих справ.

Терези. Зміни можуть торкнутися друзів, команди та довгострокових планів. Нові знайомства здатні вплинути на подальший шлях.

Скорпіон. У центрі уваги — кар’єра, статус і професійні цілі. Можливі нова посада, пропозиція або важливе рішення щодо роботи.

Стрілець. Період сприяє навчанню, подорожам і розширенню світогляду. Можуть з’явитися нові перспективи.

Козеріг. Актуальними стануть спільні фінанси, довіра та стосунки. Доведеться переглянути фінансові домовленості й позбутися надмірного контролю.

Водолій. Основна тема — партнерство. Можливі нові стосунки, зміцнення наявного союзу або серйозна розмова про майбутнє.

Риби. Варто переглянути щоденні звички, робочий графік і спосіб життя. Новий розпорядок допоможе зменшити навантаження.

Портал "Коментарі" вже писав, що 10 серпня 2026 року може стати особливо вдалим днем для представників трьох знаків зодіаку. За прогнозами астрологів, гармонійний аспект Венери та Плутона сприятиме внутрішнім змінам, посиленню впевненості та появі нових можливостей.