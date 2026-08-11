logo

BTC/USD

64345

ETH/USD

1892.2

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Гороскоп Эти четыре знака Зодиака вскоре ждет крайне непростой период в жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Эти четыре знака Зодиака вскоре ждет крайне непростой период в жизни

В ближайшие недели чувства могут заметно влиять на выбор и поступки, а семья, дом, личные границы и отношения станут особенно важными

11 августа 2026, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во вторник, 11 августа 2026 года, Марс переходит из Близнецов в знак Рака. В этой позиции планета будет оставаться до 27 сентября. Астрологи считают, что такой транзит может заметно изменить характер активности людей: на первый план выходят эмоции, семейные вопросы, личные границы и стремление защитить свое пространство. Особенно ощутим этот транзит может быть для четырех знаков Зодиака.  

Эти четыре знака Зодиака вскоре ждет крайне непростой период в жизни

Фото: из открытых источников

Раки получат мощный импульс к действиям. Может появиться желание самостоятельно решить откладывавшиеся вопросы. В то же время повышенная чувствительность способна сделать реакции более резкими. Древние образы или ситуации, в которых нарушались личные границы, могут снова напомнить о себе. Важно не путать необходимость защитить себя с решениями, продиктованными мгновенными эмоциями.  

Овнам придется сосредоточиться на семье и домашних делах. На поверхность могут выйти вопросы ремонта, переезда, быта или взаимоотношений с близкими. Из-за разницы во взглядах возможны споры. Овнам следует притормозить и не пытаться разрешить каждый конфликт силой.

Весы могут почувствовать усиление напряжения в профессиональной сфере. Больше задач, ответственности и конкуренции потребуют четкой позиции. Главное — не превращать рабочие споры в личные конфликты. Умение спокойно отстаивать свои интересы станет преимуществом.

Козерогов Марс подтолкнет к переосмыслению партнерских отношений. Это может быть как новое сильное чувство, так и необходимость наконец поговорить о проблемах, которые долго умалчивались. В деловой сфере возможно обострение конкуренции. Откровенность и готовность к компромиссам помогут не допустить ненужную борьбу.

Портал "Комментарии" уже писал, что 12 августа произойдет полное солнечное затмение, полная фаза которого будет видна, в частности, с территории Гренландии, Исландии и Испании. По данным NASA, в зоне полной фазы Луна полностью закроет Солнце.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости