Эти четыре знака Зодиака вскоре ждет крайне непростой период в жизни

Во вторник, 11 августа 2026 года, Марс переходит из Близнецов в знак Рака. В этой позиции планета будет оставаться до 27 сентября. Астрологи считают, что такой транзит может заметно изменить характер активности людей: на первый план выходят эмоции, семейные вопросы, личные границы и стремление защитить свое пространство. Особенно ощутим этот транзит может быть для четырех знаков Зодиака.

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Раки получат мощный импульс к действиям. Может появиться желание самостоятельно решить откладывавшиеся вопросы. В то же время повышенная чувствительность способна сделать реакции более резкими. Древние образы или ситуации, в которых нарушались личные границы, могут снова напомнить о себе. Важно не путать необходимость защитить себя с решениями, продиктованными мгновенными эмоциями.

Овнам придется сосредоточиться на семье и домашних делах. На поверхность могут выйти вопросы ремонта, переезда, быта или взаимоотношений с близкими. Из-за разницы во взглядах возможны споры. Овнам следует притормозить и не пытаться разрешить каждый конфликт силой.

Весы могут почувствовать усиление напряжения в профессиональной сфере. Больше задач, ответственности и конкуренции потребуют четкой позиции. Главное — не превращать рабочие споры в личные конфликты. Умение спокойно отстаивать свои интересы станет преимуществом.

Козерогов Марс подтолкнет к переосмыслению партнерских отношений. Это может быть как новое сильное чувство, так и необходимость наконец поговорить о проблемах, которые долго умалчивались. В деловой сфере возможно обострение конкуренции. Откровенность и готовность к компромиссам помогут не допустить ненужную борьбу.

Портал "Комментарии" уже писал, что 12 августа произойдет полное солнечное затмение, полная фаза которого будет видна, в частности, с территории Гренландии, Исландии и Испании. По данным NASA, в зоне полной фазы Луна полностью закроет Солнце.