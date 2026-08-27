На ці чотири знаки Зодіаку чекає довгоочікуване полегшення після важкого періоду

Для представників чотирьох знаків китайського зодіаку 27 серпня 2026 року може стати символічною точкою завершення складного періоду. За астрологічним прогнозом, Півень, Змія, Бик і Дракон отримають можливість позбутися того, що тривалий час створювало проблеми та не дозволяло рухатися вперед.

Гороскоп на сьогодні. Фото: з відкритих джерел

Четвер, 27 серпня, у китайській астрології проходить під енергією Водяного Півня та вважається Днем видалення. Такий період пов’язують із відмовою від зайвого, завершенням виснажливих ситуацій і наведенням порядку у справах та особистому житті.

Представники знаку Півень звикли до порядку та контролю, однак останнім часом перевірені способи вирішення проблем могли перестати працювати. Тепер варто відмовитися від спроб утримати все в незмінному стані. Навіть невелика зміна здатна запустити позитивний процес. 27 серпня Півні можуть нарешті побачити вихід із ситуації, яка довго здавалася безнадійною.

Головні зміни у Змій стосуватимуться особистих стосунків. Останнім часом вони могли приносити більше напруження, ніж радості. Представники знака можуть усвідомити, що причина проблем — у тягарі, який вони продовжують нести. Відмова від токсичної ситуації, старих образ або завищених очікувань принесе полегшення.

Для Биків ключем до змін стане наведення порядку у власному просторі. Звичайне прибирання або позбавлення від непотрібних речей несподівано може дати приплив сил. Представники знаку зрозуміють, що навколишня атмосфера значно сильніше впливала на їхню продуктивність та емоційний стан, ніж вони припускали.

Найсерйозніший перелом очікує Драконів. Їхні труднощі могли бути пов’язані не із зовнішніми обставинами, а із надмірною самокритикою. Через невпевненість вони відмовлялися від перспективних пропозицій або можливостей. 27 серпня ситуація може змінитися: прийняття себе дозволить зробити крок, який давно відкладали.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що вересень 2026 року, за астрологічними прогнозами, може стати періодом серйозних змін для представників одразу п’яти знаків зодіаку. Найбільше можливостей очікується у коханні, кар’єрі, фінансах та особистому розвитку.