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Эти четыре знака Зодиака ждет долгожданное облегчение после тяжелого периода

День Водяного Петуха может стать переломным для четырех знаков китайского зодиака — пора отпустить прошлое и освободить место для перемен.

27 августа 2026, 08:05
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Клименко Елена

Для представителей четырех знаков китайского зодиака 27 августа 2026 может стать символической точкой завершения сложного периода. По астрологическому прогнозу, Петух, Змея, Бык и Дракон получат возможность избавиться от того, что долго создавало проблемы и не позволяло двигаться вперед.

Эти четыре знака Зодиака ждет долгожданное облегчение после тяжелого периода

Гороскоп на сегодня. Фото: из открытых источников

Четверг, 27 августа, в китайской астрологии проходит под энергией Водяного Петуха и считается Днем удаления. Такой период связывают с отказом от лишнего, завершением изнурительных ситуаций и наведением порядка по делам и личной жизни.

Представители знака Петух привыкли к порядку и контролю, однако в последнее время проверенные способы решения проблем могли перестать работать. Теперь следует отказаться от попыток удержать все в неизменном состоянии. Даже небольшое изменение способно запустить положительный процесс. 27 августа Петухи могут наконец увидеть выход из ситуации, которая долго казалась безнадежной.

Главные изменения в Змей будут касаться личных отношений. В последнее время они могли приносить большее напряжение, чем радости. Представители знака могут осознать, что причина проблем — в тяготе, которое они продолжают нести. Отказ от токсичной ситуации, старых оскорблений или завышенных ожиданий принесет облегчение.  

Для Быков ключом к изменениям станет наведение порядка в своем пространстве. Обычная уборка или избавление от ненужных вещей неожиданно может дать приток сил. Представители знака поймут, что окружающая атмосфера значительно сильнее влияла на их производительность и эмоциональное состояние, чем они предполагали.

Самый серьезный перелом ожидает Драконов . Их трудности могли быть связаны не с внешними обстоятельствами, а с излишней самокритикой. По неуверенности они отказывались от перспективных предложений или возможностей. 27 августа ситуация может измениться: принятие себя позволит сделать шаг, который давно откладывали.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что сентябрь 2026 года, по астрологическим прогнозам, может стать периодом серьезных изменений для представителей сразу пяти знаков зодиака. Больше возможностей ожидается в любви, карьере, финансах и личном развитии.



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