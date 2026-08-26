На ці п'ять знаків Зодіаку у вересні чекає незабутній період білої смуги

Вересень 2026 року, за астрологічними прогнозами, може стати періодом серйозних змін для представників одразу п’яти знаків зодіаку. Найбільше можливостей очікується у коханні, кар’єрі, фінансах та особистому розвитку.

Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу астрологи звертають на 10 вересня. Цього дня Венера перейде у Скорпіон, Меркурій — у Терези, Уран розпочне ретроградний рух, а Молодик відбудеться у Діві. За прогнозом YourTango, таке поєднання може підштовхнути до переоцінки пріоритетів і важливих рішень.

Дівам вересень принесе пожвавлення соціального життя. Нові знайомства можуть виявитися корисними для майбутніх проєктів, а після 10 вересня на перший план вийде кар’єра. Не виключені несподівані пропозиції та ідеї, здатні змінити професійні плани.

Риби отримають можливість відновити внутрішню рівновагу та приділити більше уваги коханню. Особливим днем може стати 26 вересня: Повний Місяць, за прогнозом, здатен принести важливі рішення у стосунках або перспективне знайомство.

Для Стрільців місяць стане часом перегляду пріоритетів. Після 22 вересня можуть з’явитися нові союзники, наставники або люди, які допоможуть у реалізації задумів.

Терези відчують посилення активності вже з 10 вересня. Меркурій сприятиме переговорам, домовленостям і комунікації, а після 22 вересня почнеться сприятливіший період для особистих ініціатив.

На Овнів очікують фінансові та професійні рішення. Кульмінаційним моментом може стати Повний Місяць 26 вересня, який, за астрологічним прогнозом, підштовхне до змін. Наприкінці місяця більше уваги потребуватимуть кохання, творчість і нові знайомства.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що після 26 серпня 2026 року для представників чотирьох знаків Зодіаку може розпочатися особливо сприятливий період. Астрологи прогнозують їм нові можливості, фінансові перспективи та несподівані зміни, здатні наблизити до бажаного достатку.