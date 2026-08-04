Ікра з кабачків, яку з'їдають першою: простий рецепт із трьох інгредієнтів

Якщо сезон кабачків у розпалі, саме час зробити домашню ікру. Для рецепта підійдуть навіть перестиглі овочі, а набір продуктів — мінімальний.

Кабачкова ікра на зиму. Ілюстративне фото

Домашню закуску з кабачків на зиму можна приготувати без великої кількості складних інгредієнтів та тривалого процесу. Для заготовки знадобляться лише кабачки, майонез, томатна паста та спеції. За цим рецептом кабачкова ікра вийде густою, ароматною та добре зберігатиметься до наступної весни, хоча її з’їдають раніше.

Для приготування однієї порції достатньо:

- 3 кг неочищених кабачків,

- 250 г майонезу,

- 250 г томатної пасти,

- сіль і спеції до смаку.

У цей рецепт підійдуть і перестиглі кабачки — їх потрібно повністю очистити від насіння та шкірки. Адже під час приготування вони не розваряться і залишаться твердими крупинками.

Після цього овочі нарізають шматочками та відварюють у підсоленій воді 10-20 хвилин. Далі воду потрібно злити, кабачки охолодити, трохи віджати від зайвої вологи та пропустити через м'ясорубку. До цієї маси додати майонез, томатну пасту, сіль та варити масу на слабкому вогні до однорідної консистенції, постійно помішуючи. Ікра має набути оранжевого кольору та повністю звареною на смак.

Готову закуску розкладають у заздалегідь простерилізовані банки, закочують кришками, перевертають догори дном і залишають під ковдрою до повного охолодження. Зберігати заготовку рекомендується у прохолодному місці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що закривати кабачки на зиму можна без тривалої стерилізації. Достатньо скористатися методом подвійного заливання окропом.



