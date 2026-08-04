Икра из кабачков, которую съедают первой: простой рецепт из трех ингредиентов

Если сезон кабачков в разгаре, самое время сделать домашнюю икру. Для рецепта подойдут даже перезрелые овощи, а набор продуктов – минимальный.

Кабачковая икра на зиму. Иллюстративное фото

Домашняя закуска из кабачков на зиму может быть приготовлена без большого количества сложных ингредиентов и длительного процесса. Для заготовки понадобятся только кабачки, майонез, томатная паста и специи. По этому рецепту кабачковая икра получится густой, ароматной и будет хорошо сохраняться до следующей весны, хотя ее съедают раньше.

Для приготовления одной порции достаточно:

- 3 кг неочищенных кабачков,

- 250 г майонеза,

- 250 г томатной пасты,

- соль и специи по вкусу.

В этот рецепт подойдут и перезрелые кабачки – их нужно полностью очистить от семян и кожуры. Ведь во время приготовления они не разварятся и останутся жесткими крупинками.

После этого овощи нарезают кусочками и отваривают в подсоленной воде 10-20 минут. Далее воду нужно слить, кабачки охладить, немного отжать от излишней влаги и пропустить через мясорубку. К этой массе добавить майонез, томатную пасту, соль и массу варить на слабом огне до однородной консистенции, постоянно помешивая. Икра должна приобрести оранжевый цвет и полностью сваренной по вкусу.

Готовую закуску раскладывают в предварительно простерилизованные банки, закатывают крышками, переворачивают вверх дном и оставляют под одеялом до полного охлаждения. Хранить заготовку рекомендуется в прохладном месте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что закрывать кабачки на зиму можно без длительной стерилизации. Достаточно воспользоваться методом двойной заливки кипятком.



