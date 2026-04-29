Гороскоп удачі: лише цим трьом знакам Зодіаку пощастить у травні 2026 року

У другій половині місяця загальна енергетика поступово змінюється: стає більше руху, легкості, нових ідей та інформаційних потоків. У цей період особливо помітно активізуються представники повітряної стихії — Близнята, Терези та Водолії, як зазначає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Початок травня ще зберігає напружений фон через вплив складних аспектів Марса, Юпітера і Плутона. Це створює відчуття щільності подій, коли багато процесів просуваються повільніше, ніж хотілося б. Однак після 12 травня ситуація поступово вирівнюється: з’являється більше структури, ясності та можливостей діяти без зайвого хаосу. Для повітряних знаків це особливо відчутно, адже вони отримують більше простору для ініціативи та ухвалення рішень.

Найважливіший астрологічний зсув відбувається 17 травня, коли Меркурій входить у знак Близнят. Це посилює інтелектуальну активність, пришвидшує обмін інформацією та робить мислення більш гнучким. Те, що раніше вимагало зусиль і часу, тепер вирішується значно легше. Комунікації стають продуктивнішими, переговори — ефективнішими, а навчання й планування отримують новий імпульс.

Наступного дня, 18 травня, Меркурій формує з’єднання з Ураном — один із найбільш динамічних аспектів місяця. Він приносить раптові ідеї, неочікувані повороти та нові підходи до звичних ситуацій. Саме повітряні знаки найкраще реагують на такі зміни: вони швидко адаптуються, знаходять нестандартні рішення і використовують ситуацію на свою користь.

Додатково гармонійний аспект Венери з Марсом підсилює соціальну активність. Спілкування стає легшим, стосунки — теплішими, а взаємодія з іншими людьми приносить більше результатів. У цей період простіше налагоджувати контакти, домовлятися та запускати спільні проєкти.

