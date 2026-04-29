Гороскоп удачи: только этим трем знакам Зодиака повезет в мае 2026 года

Во второй половине месяца всеобщая энергетика постепенно меняется: становится больше движения, легкости, новых идей и информационных потоков. В этот период особенно заметно активизируются представители воздушной стихии – Близнецы, Весы и Водолеи, как отмечает астрологиня и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Начало мая еще сохраняет напряженный фон из-за влияния сложных аспектов Марса, Юпитера и Плутона. Это создает чувство плотности событий, когда многие процессы продвигаются медленнее, чем хотелось бы. Однако после 12 мая ситуация постепенно выравнивается: появляется больше структуры, ясности и возможностей действовать без излишнего хаоса. Для воздушных знаков это особенно ощутимо, ведь они получают большее пространство для инициативы и принятия решений.

Важнейший астрологический оползень происходит 17 мая, когда Меркурий входит в знак Близнецов. Это усиливает интеллектуальную активность, ускоряет обмен информацией и делает мышление более гибким. То, что раньше требовало усилий и времени, теперь решается гораздо легче. Коммуникации становятся более продуктивными, переговоры более эффективными, а обучение и планирование получают новый импульс.

На следующий день, 18 мая, Меркурий формирует соединение с Ураном – один из наиболее динамичных аспектов месяца. Он приносит внезапные идеи, неожиданные повороты и новые подходы к привычным ситуациям. Именно воздушные знаки лучше реагируют на такие изменения: они быстро адаптируются, находят нестандартные решения и используют ситуацию в свою пользу.

Дополнительно гармоничный аспект Венеры с Марсом усиливает социальную активность. Общение становится легче, отношения теплее, а взаимодействие с другими людьми приносит больше результатов. В этот период проще налаживать контакты, договариваться и запускать совместные проекты.

