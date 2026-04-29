Тепер все буде круто: у цих китайських знаків Зодіаку завершується чорна смуга

З 30 квітня 2026 року для частини знаків китайського гороскопу відкривається більш гармонійний і сприятливий період. Ця дата розглядається як своєрідна точка переходу, коли завершується складний етап і поступово починається новий життєвий цикл, сповнений змін і внутрішнього оновлення, пише YourTango.

Фото: з відкритих джерел

Кролик

Для Кроликів завершується період внутрішнього напруження, коли емоції довго залишалися приглушеними. Тепер з’являється відчуття легкості та психологічного розвантаження. Цей час дає можливість відпустити минуле і нарешті зосередитися на власних потребах. Багато Кроликів відчують потребу говорити відверто, не приховуючи накопичених емоцій. Це стане своєрідним очищенням, після якого з’явиться більше внутрішньої свободи та впевненості у власних рішеннях. Період символізує оновлення і перехід до життя, яке будується за власними правилами.

Собака

Для Собаки цей етап приносить більше стабільності та спокою. Посилюється відчуття, що майбутнє стає зрозумілішим і передбачуванішим. Представники знака починають чіткіше розрізняти, які зв’язки та ситуації є корисними, а які вже втратили свою цінність. Інтуїція допомагає краще орієнтуватися в людях і вибудовувати здорові межі у стосунках. Це період, коли зростає уважність до власного емоційного стану, що сприяє формуванню більш збалансованого життя і уникненню старих помилок.

Тигр

Тигри входять у фазу переосмислення власної ролі у стосунках з оточенням. Раніше їхня прямолінійність могла викликати нерозуміння, але тепер ситуація змінюється. З’являється більше прийняття з боку інших людей, а також відчуття, що їх починають чути. Тигри перестають підлаштовуватися під чужі очікування і більше довіряють собі. Це допомагає зміцнити впевненість та внутрішню силу, а також отримати заслужене визнання.

Дракон

Для Драконів відкривається період нових можливостей і рішень. Вони отримують шанс діяти більш вільно, не обмежуючи себе чужими думками чи сумнівами. Інтуїція стає головним орієнтиром, допомагаючи обирати правильний напрям. Представники знака готові ризикувати та брати відповідальність за свої кроки, що відкриває шлях до важливих змін у житті. Це момент переходу до більш самостійного та впевненого етапу.

