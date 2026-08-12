Эти знаки Зодиака совсем скоро получат долгожданное вознаграждение

Сезон затемнений лета 2026 может стать переломным периодом для представителей некоторых знаков зодиака. По астрологическому прогнозу, именно Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы могут ощутить особенно сильное влияние этого периода. Их могут ожидать профессиональные изменения, важные решения в личной жизни и новые возможности.

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Астролог Мариелиза Рейес из YourTango отмечает, что затемнения традиционно связывают с завершением старых этапов и началом новых. Поэтому события могут развиваться быстрее, чем ожидалось, а некоторые изменения способны существенно повлиять на дальнейшие планы.

Для Львов сезон затмений может стать одним из самых ярких периодов года. Астрологические воздействия могут усилить их желание проявлять себя, добиваться целей и получать признание. Солнечное затмение 12 августа во Льве связывают с личной идентичностью, амбициями и поиском собственного назначения. Представители знака могут почувствовать, что пора изменить жизнь и воспользоваться новыми шансами.

Для Водолеев этот период может ускорить процессы, постепенно развивавшиеся в последнее время. Северный узел в их знаке, по прогнозу, подталкивает важные решения. Самые заметные изменения могут произойти в личной жизни. Некоторые Водолеи способны встретить человека, который будет иметь большое влияние на их будущее, а кто-то может задуматься о браке.

Тельцы могут оказаться в центре внимания благодаря профессиональным достижениям. Сезон затемнений способен подтолкнуть их к переосмыслению карьеры, статуса и жизненных целей. Возможны смена работы, переезд или даже запуск собственного дела. Астролог рекомендует не бояться рисковать и показывать свои сильные стороны.

Для Скорпионов период может быть связан с домом, семьей и восстановлением. Не исключены изменения местожительства или новые семейные обязанности. В то же время трансформации могут затронуть карьеру. Представители знака способны отказаться от занятий, больше не соответствующих их планам, и благодаря этому открыть путь к новому профессиональному уровню.

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