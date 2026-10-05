Ці знаки Зодіаку у жовтні втратять роботу

Жовтень може стати непростим місяцем для кар’єри. Ретроградна Венера та інші астрологічні зміни змушують переглядати робочі домовленості. Особливо небезпечним період буде для п’яти знаків Зодіаку. Однак, як наголошують астрологи, це не вирок, а попередження. Найкраща стратегія — не чекати неприємностей, а заздалегідь підготувати запасний план, оновити резюме та не псувати відносини з керівництвом через емоції.

Безробіття. Фото портал "Коментарі"

Для Скорпіонів місяць може виявитися особливо нервовим. Ретроградна Венера проходить саме через цей знак, а це символічно підсилює теми грошей, професійної цінності та старих домовленостей. Астрологи радять Скорпіонам уважніше дивитися на приховані умови та фінансові питання на роботі.

Найгірший сценарій — конфлікт із керівництвом або ситуація, коли роботодавець переглядає умови співпраці. Не варто різко звільнятися на емоціях: спочатку подбайте про запасний варіант.

Для Терезів жовтень може принести перевірку професійних відносин. Венера — управитель цього знака — переходить у ретроградний рух, а робочі союзи, домовленості та фінансові питання можуть повернутися на перегляд.

Особливо небезпечними можуть стати конфлікти через гроші, розподіл обов’язків або невиконані обіцянки. Якщо начальство давно незадоволене результатами, у жовтні ця тема може вийти назовні. Одне необережне рішення здатне поставити під питання стабільність роботи.

У Водоліїв ризик пов’язаний не стільки з особистою помилкою, скільки зі змінами всередині самої компанії. Серед ключових тем жовтня для цього знака — кар’єра, репутація та нові правила роботи. Після 23 жовтня професійна сфера виходить на перший план.

Якщо у компанії готують скорочення, автоматизацію чи реорганізацію, Водоліям варто не чекати останнього моменту. Резюме краще оновити вже зараз.

Овни можуть самі опинитися біля небезпечної межі. Жовтень загострює питання відповідальності, партнерства та професійних домовленостей, а напружені комунікації здатні перетворити звичайну суперечку на серйозний конфлікт.

Головна порада — не доводити керівництву свою правоту будь-якою ціною. Іноді одна різка фраза може коштувати значно дорожче, ніж здається.

Для Близнят найбільшою проблемою може стати інформація. Ретроградний Меркурій наприкінці місяця підвищує ризик непорозумінь, помилок у документах та невдалих робочих розмов. Саме через комунікацію можуть виникнути проблеми там, де їх раніше не було.

Тому у жовтні Близнятам варто тричі перевіряти листи, документи й домовленості. Особливо якщо від них залежить посада.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у жовтні розпочнеться “біла смуга” у житті.



