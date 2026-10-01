У цих знаків Зодіаку у жовтні розпочнеться “біла смуга” у житті

Жовтень 2026 року не буде однаково легким для всіх. Через ретроградний рух Венери та Меркурія частині людей доведеться повертатися до старих питань і переглядати рішення. Водночас астрологічні прогнози виділяють кілька знаків, для яких жовтень може стати початком значно світлішого періоду.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Левів жовтень може стати місяцем, коли нарешті з'явиться відчуття руху вперед. Особливо важливою є середина місяця — з 15 жовтня астрологи прогнозують оптимізм, нові можливості, матеріальні шанси та успішне просування до цілей. Це може проявитися у роботі, грошах або особистих проєктах. Головне — не чекати, що все станеться само собою. Жовтень радше дає Левам можливість, якою ще потрібно скористатися.

Для Терезів жовтень особливо важливий, адже 10 жовтня відбудеться Молодик у їхньому знаку. Астрологи попереджають, що цей момент може стати своєрідною точкою перезапуску: часом для особистих цілей, нових планів і важливих рішень. Однак не варто поспішати з грошима та стосунками. Але саме через переоцінку старих ситуацій Терези можуть зрозуміти, чого хочуть насправді. Для когось це стане початком нового етапу.

Стрільцям жовтень може принести відчуття, що перед ними знову відкривається широкий горизонт. Зірки попереджають, що у цього знака буде сильною друга половина 2026 року — більше можливостей для подорожей, навчання, нових горизонтів та особистого розвитку.

Тому жовтень може стати моментом, коли накопичений потенціал почне давати результат. Нове знайомство, пропозиція, навчання або зміна планів здатні запустити ланцюг подій, який виведе Стрільця із затяжного застою.

Водоліям жовтень може дати особливо важливий поштовх у професійній сфері. З 15 жовтня наберуть актуальності кар'єрні та репутаційні питання. Якщо Водолій довго працював над певною справою, наприкінці місяця можуть з'явитися перші відчутні результати.

Це не обов'язково буде миттєвий успіх. Швидше — момент, коли стає зрозуміло, що попередні зусилля не були марними. І саме з цього може початися їхня особиста “біла смуга”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у жовтні розпочнеться “чорна смуга” у житті.



