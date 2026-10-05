Эти знаки Зодиака в октябре потеряют работу

Октябрь может стать непростым месяцем для карьеры. Ретроградная Венера и другие астрологические перемены заставляют пересматривать рабочие договоренности. Особенно опасным будет период для пяти знаков Зодиака. Однако, как отмечают астрологи, это не приговор, а предупреждение. Лучшая стратегия – не ждать неприятностей, а заранее подготовить запасной план, обновить резюме и не портить отношения с руководством из-за эмоций.

Безработица. Фото портал "Комментарии"

Для Скорпионов месяц может оказаться особенно нервным. Ретроградная Венера проходит именно через этот знак, что символически усиливает темы денег, профессиональной ценности и старых договоренностей. Астрологи советуют Скорпионам более внимательно смотреть на скрытые условия и финансовые вопросы на работе.

Худший сценарий – конфликт с руководством или ситуация, когда работодатель пересматривает условия сотрудничества. Не стоит резко увольняться на эмоциях: сначала позаботьтесь о запасном варианте.

Для Весов октябрь может принести проверку профессиональных отношений. Венера – управляющий этим знаком – переходит в ретроградное движение, а рабочие союзы, договоренности и финансовые вопросы могут вернуться на пересмотр.

Особенно опасными могут стать конфликты из-за денег, распределения обязанностей или невыполненных обещаний. Если начальство давно не удовлетворено результатами, в октябре эта тема может выйти наружу. Одно неосторожное решение способно поставить под вопрос стабильность работы.

У Водолеев риск связан не столько с личной ошибкой, сколько с изменениями внутри самой компании. Среди ключевых тем октября для этого знака – карьера, репутация и новые правила работы. После 23 октября профессиональная сфера выходит на первый план.

Если в компании готовят сокращение, автоматизацию или реорганизацию, Водолеям следует не дожидаться последнего момента. Резюме лучше обновить уже сейчас.

Овны могут сами оказаться у опасного предела. Октябрь обостряет вопросы ответственности, партнерства и профессиональных договоренностей, а напряженные коммуникации способны превратить обычный спор в серьезный конфликт.

Главный совет – не доказывать руководству свою правоту любой ценой. Иногда одна резкая фраза может стоить гораздо дороже, чем кажется.

Для Близнецов самой большой проблемой может стать информация. Ретроградный Меркурий в конце месяца увеличивает риск недоразумений, ошибок в документах и неудачных рабочих разговоров. Именно из-за коммуникации могут возникнуть проблемы там, где их раньше не было.

Поэтому в октябре Близнецам следует трижды проверять письма, документы и договоренности. Особенно если от них зависит должность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в октябре начнется "белая полоса" в жизни.



