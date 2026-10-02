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Ці знаки Зодіаку у жовтні виграють в лотерею

Успіх буде фантастичним: астрологи назвали знаки Зодіаку, які в жовтні виграють в лотерею

2 жовтня 2026, 16:01
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Кречмаровская Наталия

Жовтень 2026 року може принести деяким знакам Зодіаку несподіваний успіх. Астрологи назвали знаки зодіакального кола, кому пощастить з грошима та у кого з’являться несподівані фінансові можливості.

Ці знаки Зодіаку у жовтні виграють в лотерею

Гороскоп. Ілюстративне фото

Жовтень може принести Близнятам шанс на несподівані гроші. Астрологи зазначають, що у них цей місяць буде надзвичайно сприятливим. Якщо давно хотілося випробувати удачу, найбільше уваги варто звернути на першу половину місяця. Головне — не перетворювати азарт на гонитву за виграшем.

Для Раків жовтень виглядає одним із найбільш цікавих місяців у фінансовому плані. Астрологічні прогнози пов'язують цей період із посиленням удачі та можливістю отримати гроші несподіваним шляхом. Особливо виділяється середина жовтня. Саме тоді може з'явитися відчуття, що обставини нарешті складаються на вашу користь.

Левам зірки обіцяють справжній сплеск енергії. Планетарні транзити посилюють тему удачі цього знака. Тому саме Левам у жовтні можна чекати несподіваного фінансового повороту. Але великий виграш не гарантований — удача не любить необдуманих ставок.

Стрільцям жовтень може принести ситуацію, коли гроші приходять зовсім не з того боку, звідки їх чекали. Астрологи відносять знак до найбільш удачливих цього місяця. Найцікавішим може виявитися період після середини місяця. Саме тоді варто уважніше придивлятися до випадкових шансів.

Риби також потрапляють до списку знаків, яким жовтень може дати додатковий фінансовий шанс. Тут удача може проявитися не лише у виграші, а й через несподівану виплату, подарунок або іншу приємну грошову несподіванку. Якщо ж говорити саме про лотерею, астрологічний прогноз радить не ризикувати великими сумами, а сприймати гру виключно як розвагу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у жовтні розпочнеться “біла смуга” у житті.




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