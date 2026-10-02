Эти знаки Зодиака в октябре выиграют в лотерею

Октябрь 2026 года может принести некоторым знакам Зодиака неожиданный успех. Астрологи назвали знаки зодиакального круга, кому повезет с деньгами и у кого появятся неожиданные финансовые возможности.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Октябрь может принести Близнецам шанс на неожиданные деньги. Астрологи отмечают, что у них этот месяц будет очень благоприятным. Если давно хотелось испытать удачу, больше всего внимания стоит обратить на первую половину месяца. Главное – не превращать азарт в погоню за выигрышем.

Для Раков октябрь выглядит одним из интереснейших месяцев в финансовом плане. Астрологические прогнозы связывают этот период с усилением фортуны и возможностью получить средства внезапным методом. Особо выделяется середина октября. Именно тогда может появиться ощущение, что обстоятельства наконец-то складываются в вашу пользу.

Львам звезды обещают настоящий всплеск энергии. Планетарные транзиты усугубляют тему удачи этого знака. Поэтому именно Львам в октябре можно ожидать неожиданного финансового поворота. Но большой выигрыш не гарантирован – удача не любит необдуманных ставок.

Стрельцам октябрь может принести ситуацию, когда деньги приходят отнюдь не с той стороны, откуда их ждали. Астрологи относят знак к наиболее удачливым в этом месяце. Самым интересным может оказаться период после половины месяца. В это время следует внимательнее присматриваться к случайным шансам.

Рыбы также попадают в список знаков, которым октябрь может дать дополнительный финансовый шанс. Здесь удача может проявиться не только в выигрыше, но и из-за неожиданной выплаты, подарка или другой приятной денежной неожиданности. Если же говорить именно о лотерее, астрологический прогноз советует не рисковать большими суммами, а воспринимать игру исключительно как развлечение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в октябре начнется "белая полоса" в жизни.



