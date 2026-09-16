Ці знаки Зодіаку у вересні втратять найдорожче у житті

Вересень може боляче вдарити по кількох знаках Зодіаку. Астрологи попереджають про напруження у стосунках, фінансові ризики та ситуації, які здатні змусити відпустити те, що здавалося незамінним.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Овнів найбільш чутливими можуть стати стосунки. Після 26 вересня астрологи радять не діяти імпульсивно та не вступати у конфлікт на емоціях.

Особливо небезпечно може бути бажання поставити крапку лише тому, що зараз накопичилося роздратування. Один необережний крок — і втратити можна людину, яку потім буде дуже складно повернути.

Для Діви вересень може стати місяцем несподіваних змін. Особливо напруженою виявляється тема роботи та партнерства. Астрологи попереджають, що після серпневого затемнення могли виникнути ситуації, яких представники знака зовсім не очікували: від раптових змін у кар’єрі до новин, пов'язаних із партнером.

Найбільша небезпека для Діви — триматися за старе лише через страх змін. Те, що доведеться залишити, може здаватися найдорожчим, але місяць змушує подивитися правді в очі.

Для Терезів головний удар може припасти на особисті стосунки. Астрологи називають 2026 рік для цього знака періодом серйозних випробувань у партнерствах, а вересень додатково загострює тему домовленостей та близьких зв'язків.

Особливо обережними варто бути після 10 вересня. Планетарні транзити можуть посилювати ревнощі, боротьбу за контроль і фінансові суперечки. Для когось це стане моментом серйозної розмови, після якої стосунки вже не будуть такими, як раніше.

Козорогам варто уважніше поставитися до спільних грошей, боргів та емоційних домовленостей. У другій половині вересня напруження може виникнути там, де раніше все здавалося стабільним.

Астрологи окремо вказують на активізацію тем довіри, спільних ресурсів та прихованих емоцій після 27 вересня. Тому найдорожчим для Козорога може виявитися не майно, а людина, довіра якої опиниться під питанням.

Риби можуть зіткнутися із ситуацією, коли доведеться переглянути важливі емоційні або фінансові зв'язки. Після 22 вересня планетарні аспекти підштовхуватимуть до трансформацій та необхідності щось відпустити.

Головне — не розчинятися в іншій людині та не жертвувати власними межами. Інакше втрата може виявитися болючішою, ніж очікувалося.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кого зі знаків Зодіаку восени переслідуватимуть хвороби.



