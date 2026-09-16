Эти знаки Зодиака в сентябре потеряют самое дорогое в жизни

Сентябрь может больно ударить по нескольким знакам Зодиака. Астрологи предупреждают о напряженности в отношениях, финансовых рисках и ситуациях, способных заставить отпустить то, что казалось незаменимым.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Овнов наиболее чувствительными могут стать отношения. После 26 сентября астрологи советуют бездействовать импульсивно и не вступать в конфликт на эмоциях.

Особенно опасно возможно желание поставить точку только потому, что сейчас накопилось раздражение. Один неосторожный шаг – и потерять можно человека, которого потом будет очень сложно вернуть.

Для Девы сентябрь может стать месяцем неожиданных перемен. Особо напряженной оказывается тема работы и партнерства. Астрологи предупреждают, что после августовского затемнения могли возникнуть ситуации, которых представители знака отнюдь не ожидали: от внезапных изменений в карьере до новостей, связанных с партнером.

Самая большая опасность для Девы – держаться за старое только из-за страха перемен. То, что придется оставить, может казаться самым дорогим, но луна заставляет посмотреть правде в глаза.

Для Весов главный удар может прийтись на личные отношения. Астрологи называют 2026 для этого знака периодом серьезных испытаний в партнерствах, а сентябрь дополнительно обостряет тему договоренностей и близких связей.

Особо осторожными следует быть после 10 сентября. Планетарные транзиты могут усугублять ревность, борьбу за контроль и финансовые споры. Для кого-то это станет моментом серьезного разговора, после которого отношения уже не будут такими, как раньше.

Козерогам следует внимательнее отнестись к общим деньгам, долгам и эмоциональным договоренностям. Во второй половине сентября напряжение может возникнуть там, где раньше все казалось стабильным.

Астрологи отдельно указывают на активизацию тем доверия, общих ресурсов и скрытых эмоций после 27 сентября. Поэтому самым дорогим для Козерога может оказаться не имущество, а человек, доверие которого окажется под вопросом.

Рыбы могут столкнуться с ситуацией, когда придется просмотреть важные эмоциональные или финансовые связи. После 22 сентября планетарные аспекты будут подталкивать к трансформациям и необходимости отпустить что-то.

Главное — не растворяться в другом человеке и не жертвовать своими границами. Иначе потеря может оказаться более болезненной, чем ожидалось.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого из знаков Зодиака осенью будут преследовать болезни.



