Цих знаків Зодіаку восени переслідуватимуть хвороби: кого підведе здоров’я

Для кількох знаків Зодіаку осінь може виявитися непростою через проблеми із самопочуттям. Особливо варто слідкувати за здоров'ям п’ятьом знакам зодіакального кола.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Близнятам восени варто уважніше поставитися до свого режиму. Постійний поспіх, велика кількість справ і звичка відкладати відпочинок можуть позначитися на самопочутті. Особливо вразливим періодом стане середина осені. Можливі застуди, головний біль, загальна слабкість і відчуття, що організм просто не встигає відновлюватися. Цьому знаку краще не переносити хворобу “на ногах”.

Для Раків осінь може виявитися непростою через сезонні зміни та емоційне виснаження. Настрій і фізичний стан у цей період будуть тісно пов’язані. Найбільше проблем може виникати тоді, коли представники знака мало сплять і беруть на себе забагато чужих турбот. Варто звертати увагу на перші симптоми застуди, проблеми зі сном і тривалу втому.

Дівам восени варто особливо берегти дихальну систему. Сезонні алергени можуть стати додатковим подразником: астрологи попереджають, що восени активними залишаються, зокрема, амброзія та пліснява. Для Дів цей період також пов’язаний із необхідністю переглянути щоденні звички. Якщо організм сигналізує про втому, краще не ігнорувати ці знаки.

Скорпіонам може дошкуляти накопичена за попередні місяці втома. На початку осені ще вдасться тримати високий темп, але ближче до листопада організм може вимагати паузи. Особливо небажано нехтувати сном і намагатися працювати на межі можливостей. Найслабшим місцем може стати загальне самопочуття: від періодичної слабкості до симптомів застуди.

Риби — ще один знак, якому восени краще не випробовувати організм на міцність. Перепади настрою, втома та порушення режиму можуть зробити представників знака більш чутливими до сезонних нездужань. У жовтні можливий період, коли навіть звичайна застуда відчуватиметься важче, ніж зазвичай. Головна порада — не чекати, поки симптоми посиляться, і давати собі достатньо часу на відновлення.

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