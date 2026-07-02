Ці знаки Зодіаку найближчими місяцями відчують феноменальні зміни у житті

Період від літа 2026 року до жовтня може стати для деяких знаків Зодіаку часом серйозних змін у фінансовій сфері та особистому розвитку. Такий прогноз зробила професійна астрологиня Хелена Хатор. За її словами, ретроградний Плутон сприятиме переоцінці життєвих пріоритетів, оновленню фінансових стратегій і поступовому переходу до стабільніших джерел доходу.

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Астролог пояснила, що цей астрологічний період пов'язаний із глибокими внутрішніми трансформаціями. Старі підходи до заробітку та управління коштами можуть втратити актуальність, натомість з'являться нові можливості для розвитку. Водночас Хатор наголошує: кардинальних змін за один день чекати не варто, адже позитивний результат залежатиме від готовності людини адаптуватися до нових обставин.

Рак

Для Раків розпочинається етап поступової перебудови фінансової сфери. Початок нового семирічного циклу Урана в Близнюках, за словами астрологині, відкриває перспективи для пошуку нових джерел доходу, розвитку власних проєктів і зміцнення фінансової незалежності. Саме зараз закладається основа майбутнього матеріального добробуту.

Козеріг

Представникам цього знака прогнозують переосмислення ставлення до грошей і кар'єри. Хелена Хатор вважає, що Козерогам доведеться відмовитися від застарілих моделей заробітку та звільнитися від того, що вже не приносить користі. Такий крок відкриє шлях до стабільніших і перспективніших фінансових можливостей.

Овен

Для Овнів важливу роль відіграватимуть професійні знайомства, командна робота та соціальні зв'язки. Астролог зазначає, що саме через співпрацю, спілкування та обмін ідеями можуть з'явитися нові джерела прибутку. Водночас Уран посилить значення комунікації, тому вміння переконувати та налагоджувати контакти стане одним із ключових факторів успіху.

Терези

На думку астрологині, Терези отримають шанс зміцнити власні позиції як у професійному, так і у фінансовому житті. Зростання впевненості у власних силах, розширення кола спілкування та знайомства з впливовими людьми можуть позитивно позначитися на кар'єрі й матеріальному становищі. Саме нові партнерства та корисні контакти здатні відкрити перед представниками цього знака перспективи, які в майбутньому принесуть відчутні результати.

Портал "Коментарі" вже писав, що липень 2026 року, за прогнозами астрологів, може стати періодом нових можливостей, особливо у фінансовій сфері. На думку експертів, найбільше шансів на кар'єрне зростання, збільшення доходів і вдалі зміни матимуть чотири знаки зодіаку.