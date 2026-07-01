Лише на ці чотири знаки Зодіаку у липні чекає небувале збагачення

Липень 2026 року, за прогнозами астрологів, може стати періодом нових можливостей, особливо у фінансовій сфері. На думку експертів, найбільше шансів на кар'єрне зростання, збільшення доходів і вдалі зміни матимуть чотири знаки зодіаку. Про це повідомляє YourTango.

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Лев

Для Левів починається один із найуспішніших періодів року. Астрологи вважають, що Венера та Юпітер сприятимуть професійному розвитку, зміцненню авторитету й появі вигідних пропозицій. У липні представники цього знака можуть отримати шанс збільшити прибутки, започаткувати перспективні проєкти або зробити важливий крок у кар'єрі. Водночас через ретроградний Меркурій першу половину місяця радять присвятити плануванню.

Рак

Ракам липень обіцяє зміцнення фінансового становища. За прогнозами, можливі підвищення доходів, вдалі інвестиції або нові професійні перспективи. Друга половина місяця буде сприятливою для спілкування, подорожей і налагодження важливих контактів. Молодик стане гарним моментом для визначення нових цілей та перегляду життєвих пріоритетів.

Овен

Для Овнів цей місяць може принести позитивні зміни як в особистому житті, так і в роботі. Астрологи прогнозують нові знайомства, творчі успіхи та можливість розкрити власний потенціал. У другій половині липня увага зміститься на професійний розвиток, зміцнення здоров'я та формування корисних звичок, які можуть позитивно вплинути на майбутні результати.

Стрілець

Стрільцям липень обіцяє нові перспективи у кар'єрі та навчанні. За словами астрологів, Венера й Юпітер сприятимуть професійному зростанню, подорожам, здобуттю нових знань і розширенню кола корисних знайомств. Після 9 липня можливі цікаві пропозиції щодо роботи, збільшення доходів або участь у перспективних проєктах. Також сприятливо складатимуться партнерські відносини та ділові переговори.

Портал "Коментарі" вже писав, що з початком липня 2026 року для трьох знаків зодіаку може розпочатися більш сприятливий життєвий етап. Астролог Елізабет Бробек вважає, що перехід Юпітера у знак Лева створить умови для нових можливостей, професійного розвитку та позитивних змін. Про це повідомляє YourTango.