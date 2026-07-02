Эти знаки Зодиака в ближайшие месяцы почувствуют феноменальные изменения в жизни

Период с лета 2026 года по октябрь может стать для некоторых знаков Зодиака временем серьезных изменений в финансовой сфере и личном развитии. Такой прогноз сделала профессиональная астрологиня Хелена Хатор. По ее словам, ретроградный Плутон будет способствовать переоценке жизненных приоритетов, обновлению финансовых стратегий и постепенному переходу к более стабильным источникам дохода.

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Астролог объяснила, что этот астрологический период связан с глубокими внутренними трансформациями. Старые подходы к заработку и управлению средствами могут утратить актуальность, но появятся новые возможности для развития. В то же время, Хатор отмечает: кардинальных изменений за один день ждать не стоит, ведь положительный результат будет зависеть от готовности человека адаптироваться к новым обстоятельствам.

Рак

Для Раков начинается этап постепенной перестройки финансовой сферы. Начало нового семилетнего цикла Урана в Близнецах, по словам астрологины, открывает перспективы поиска новых источников дохода, развития собственных проектов и укрепления финансовой независимости. Именно сейчас закладывается основа будущего материального благополучия.

Козерог

Представителям этого знака прогнозируют переосмысление отношения к деньгам и карьере. Хелена Хатор считает, что Козерогам придется отказаться от устаревших моделей заработка и освободиться от того, что уже не приносит пользы. Такой шаг откроет путь к более стабильным и перспективным финансовым возможностям.

Овен

Для Овнов важную роль будут играть профессиональные знакомства, командная работа и социальные связи. Астролог отмечает, что именно из-за сотрудничества, общения и обмена идеями могут появиться новые источники прибыли. В то же время Уран усилит значение коммуникации, поэтому умение убеждать и налаживать контакты станет одним из ключевых факторов успеха.

Весы

По мнению астрологины, Весы получат шанс укрепить свои позиции как в профессиональной, так и в финансовой жизни. Рост уверенности в своих силах, расширение круга общения и знакомства с влиятельными людьми могут положительно сказаться на карьере и материальном положении. Именно новые партнерства и полезные контакты способны открыть перед представителями этого знака перспективы, которые в будущем принесут ощутимые результаты.

Портал "Комментарии" уже писал , что июль 2026 года, по прогнозам астрологов, может стать периодом новых возможностей, особенно в финансовой сфере. По мнению экспертов, больше всего шансов на карьерный рост, увеличение доходов и удачные изменения будут иметь четыре знака зодиака.