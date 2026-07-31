Ці три знаки Зодіаку у кінці липня відчують неймовірне полегшення у житті

Останній день липня 2026 року може принести довгоочікуване полегшення трьом знакам зодіаку. Після непростого та емоційно виснажливого місяця Раки, Козероги та Риби отримають шанс залишити переживання позаду, відновити внутрішню рівновагу та з оптимізмом дивитися у майбутнє.

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За астрологічними прогнозами, 31 липня Хірон завершує період ретроградного руху та переходить у прямий. В астрології ця подія асоціюється з емоційним зціленням, переосмисленням пережитого та завершенням складних етапів життя.

Для Раків липень був насичений новими викликами та важливими рішеннями. Представникам цього знаку довелося одночасно вирішувати кілька питань, шукати нові можливості та брати на себе відповідальність. Наприкінці місяця вони можуть відчути, що обраний шлях був правильним, а сміливі кроки починають давати перші результати.

Козероги також завершують липень із зовсім іншим настроєм. Якщо ще кілька тижнів тому труднощі, що накопичилися, здавалися занадто складними, то тепер приходить усвідомлення, що кожне випробування стало цінним досвідом. Останній день місяця може подарувати внутрішній спокій та впевненість у власних силах.

Для Риб кінець липня стане символом завершення непростого періоду. Вони зможуть оцінити все, що вдалося подолати і зрозуміти, наскільки сильнішими стали. Старі образи та переживання поступово втратить свою вагу, поступаючись місцем новим планам і позитивним змінам.

Астрологи вважають, що прямий рух Хірона допоможе представникам цих трьох знаків легше відпустити минуле, зосередитися на майбутньому та розпочати серпень із новими силами та вірою у свої можливості.

Портал "Коментарі" вже писав , що після 30 липня 2026 року для трьох знаків зодіаку може розпочатися новий життєвий етап. Астрологи вважають, що ретроградний рух вузла стане періодом переосмислення, який допоможе відмовитися від старих звичок, визначити нові пріоритети та зробити перші кроки до змін.