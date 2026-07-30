На ці три знаки Зодіаку сьогодні чекає кардинальний прорив у житті

Після 30 липня 2026 року для трьох знаків зодіаку може розпочатися новий життєвий етап. Астрологи вважають, що ретроградний рух вузла стане періодом переосмислення, який допоможе відмовитися від старих звичок, визначити нові пріоритети та зробити перші кроки до змін.

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На думку астрологів, цей період пов'язаний не стільки із зовнішніми подіями, скільки з внутрішніми трансформаціями. Саме усвідомлення того, що звичний спосіб життя більше не приносить бажаного результату, може стати поштовхом до важливих рішень. Найсильніше вплив ретроградного вузла відчують Близнюки, Скорпіони та Стрільці.

Близнюки

Для представників цього знака кінець липня може стати часом ясності. Вони почнуть краще розуміти власні цілі, визначать пріоритети та усвідомлять, у якому напрямку варто рухатися далі. Замість очікування слушного моменту або підтримки з боку з'явиться бажання самостійно змінювати обставини.

Астрологи радять Близнюкам не боятися виходити із зони комфорту, навчатися новому та переглядати старі плани. Саме зараз можуть з'явитися можливості, які раніше здавалися недосяжними.

Скорпіон

Після 30 липня Скорпіони можуть відчути сильну потребу оновити своє життя. Йдеться не лише про зміну роботи чи оточення, а й про внутрішній стан. Представники знака замисляться над тим, що саме заважає їм почуватися щасливими та мотивованими.

Астрологічний прогноз свідчить, що цей період сприятиме творчості, новим захопленням і бажанню вийти за межі звичної рутини. Навіть невеликий крок або рішення можуть стати початком позитивних змін у майбутньому.

Стрілець

Для Стрільців ретроградний вузол стане часом відновлення впевненості у власних силах. Вони можуть по-новому оцінити свої здібності, побачити перспективи там, де раніше їх не помічали, та сміливіше братися за нові проєкти.

Астрологи рекомендують не відмовлятися від несподіваних пропозицій і залишатися відкритими до нових знайомств та досвіду. Саме вони можуть відкрити двері до перспектив, які ще недавно здавалися недосяжними. Кінець липня стане для Стрільців періодом, коли вони самі визначатимуть напрямок свого подальшого розвитку, не покладаючись лише на збіг обставин.

Портал "Коментарі" вже писав, що астрологи вважають, що серпень 2026 року може стати періодом нових фінансових можливостей для представників трьох знаків зодіаку.