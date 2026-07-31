Эти три знака Зодиака в конце июля ощутят невероятное облегчение в жизни

Последний день июля 2026 может принести долгожданное облегчение трем знакам зодиака. После непростого и эмоционально изнуряющего месяца Раки, Козероги и Рыбы получат шанс оставить переживание позади, восстановить внутреннее равновесие и с оптимизмом смотреть в будущее.

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По астрологическим прогнозам, 31 июля Хирон завершает период ретроградного движения и переходит в прямой. В астрологии это событие ассоциируется с эмоциональным исцелением, переосмыслением пережитого и завершением сложных этапов жизни.

Для Раков июль был насыщен новыми вызовами и важными решениями. Представителям этого знака пришлось одновременно решать несколько вопросов, искать новые возможности и брать на себя ответственность. В конце месяца они могут почувствовать, что выбранный путь был верным, а смелые шаги начинают давать первые результаты.

Козероги также завершают июль с совсем другим настроением. Если еще несколько недель назад накопившиеся трудности казались слишком сложными, то теперь приходит осознание, что каждое испытание стало ценным опытом. Последний день месяца может подарить внутреннее спокойствие и уверенность в собственных силах.

Для Рыб конец июля станет символом завершения непростого периода. Они смогут оценить все, что удалось преодолеть и понять, насколько стали сильнее. Старые образы и переживания постепенно потеряют свой вес, уступая место новым планам и положительным изменениям.

Астрологи считают, что прямое движение Хирона поможет представителям этих трех знаков легче отпустить прошлое, сосредоточиться на будущем и начать август с новыми силами и верой в свои возможности.

Портал "Комментарии" уже писал , что после 30 июля 2026 года для трех знаков зодиака может начаться новый жизненный этап. Астрологи считают, что ретроградное движение узла станет периодом переосмысления, которое поможет отказаться от старых привычек, определить новые приоритеты и сделать первые шаги к переменам.