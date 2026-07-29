Ці чотири знаки Зодіаку відсьогодні відчують радикальне покращення у житті

Астрологи вважають, що 29 липня стане однією з найважливіших дат цього літа. Саме цього дня Сонце з'єднається з Юпітером у знаку Лева, створивши, на їхню думку, потужний імпульс для нових починань, сміливих рішень і позитивних змін. За прогнозами, найбільше вплив цієї астрологічної події відчують представники чотирьох знаків зодіаку. Вони можуть отримати більше впевненості у власних силах, легше ухвалювати важливі рішення та швидше знаходити вихід зі складних ситуацій.

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Для Тельців цей період може стати часом, коли тривалі сумніви залишаться позаду. Астрологи вважають, що накопичений досвід допоможе визначитися з подальшими кроками, а справи, які довго відкладалися, нарешті вдасться реалізувати.

Терезам прогнозують внутрішню ясність і впевненість. Якщо раніше вони вагалися між кількома варіантами, то після 29 липня їм стане легше зробити остаточний вибір. Це також сприятливий час для втілення нових ідей та амбітних планів.

Для Водоліїв цей день може ознаменувати завершення періоду невизначеності. За словами астрологів, представники знака побачать нові перспективи, а найсміливіші цілі вже не здаватимуться недосяжними. Період вважається вдалим для запуску нових проєктів і важливих рішень.

Найбільше позитивних змін, за прогнозом, очікує Левів. Оскільки Сонце та Юпітер зустрічаються саме в їхньому знаку, вони можуть відчути приплив енергії, натхнення та рішучості. Астрологи радять не боятися проявляти ініціативу, адже саме зараз, на їхню думку, відкриваються найкращі можливості для реалізації давніх задумів і досягнення поставлених цілей.

"Коментарі" вже писали, що серпень 2026 року, за прогнозом астрологині Марини Скаді, стане одним із найбільш насичених і непередбачуваних місяців року.