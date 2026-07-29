Эти четыре знака Зодиака сегодня почувствуют радикальное улучшение в жизни

Астрологи считают, что 29 июля станет одной из важнейших дат этого лета. Именно в этот день Солнце соединится с Юпитером в знаке Льва, создав, по их мнению, мощный импульс для новых начинаний, смелых решений и положительных перемен. По прогнозам, наибольшее влияние этого астрологического события ощутят представители четырех знаков зодиака. Они могут получить больше уверенности в своих силах, легче принимать важные решения и быстрее находить выход из сложных ситуаций.

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Для Тельцов этот период может стать временем, когда долгие сомнения останутся позади. Астрологи считают, что накопленный опыт поможет определиться с дальнейшими шагами, а долго откладывавшиеся дела наконец удастся реализовать.

Весам прогнозируют внутреннюю ясность и уверенность. Если раньше они сомневались между несколькими вариантами, то после 29 июля им станет легче сделать окончательный выбор. Это также благоприятное время для реализации новых идей и амбициозных планов.

Для Водолеев этот день может отметить завершение периода неопределенности. По словам астрологов, представители знака увидят новые перспективы, а самые смелые цели уже не будут казаться недостижимыми. Период считается удачным для запуска новейших проектов и принципиальных решений.

Больше положительных изменений, по прогнозу, ожидает Львов . Поскольку Солнце и Юпитер встречаются именно в их знаке, они могут ощутить прилив энергии, вдохновения и решительности. Астрологи советуют не бояться проявлять инициативу, ведь именно сейчас, по их мнению, открываются самые лучшие возможности для реализации давних замыслов и достижения поставленных целей.

"Комментарии" уже писали, что август 2026 года, по прогнозу астрологины Марины Скади, станет одним из самых насыщенных и непредсказуемых месяцев года.