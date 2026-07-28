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Ці три знаки Зодіаку у серпні переживуть небезпечний період

Астрологиня Марина Скаді прогнозує, що серпень 2026 року стане непростим періодом для Раків, Скорпіонів і Риб через затемнення, напружені планетарні аспекти та ризик емоційних і фінансових помилок

28 липня 2026, 18:25
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Клименко Елена

Серпень 2026 року, за прогнозом астрологині Марини Скаді, стане одним із найбільш насичених і непередбачуваних місяців року. Головною астрономічною подією називають сонячне затемнення 12 серпня у знаку Лева, яке відкриє новий життєвий етап, але водночас запустить так званий коридор затемнень. Саме він, за словами експертки, принесе різкі зміни, несподівані повороти та потребу переглянути старі рішення.

Ці три знаки Зодіаку у серпні переживуть небезпечний період

Фото: з відкритих джерел

У середині місяця сприятливі аспекти Меркурія із Венерою та Юпітером допоможуть у навчанні, переговорах і започаткуванні нових проєктів. Проте вже незабаром ситуація ускладниться через з'єднання Марса з Нептуном.

"Зростає ризик ілюзій, самоошуканства та неправильних рішень", — попереджає Марина Скаді.

Друга половина серпня також буде напруженою. Венера в опозиції до Сатурна може охолодити стосунки, а місячне затемнення 28 серпня у Рибах, за словами астрологині, принесе черговий кармічний поворот і змусить остаточно закрити старі питання. 

Найбільше випробувань, на думку Марини Скаді, очікує представників водної стихії — Раків, Скорпіонів і Риб.

Для Раків непростим стане перехід Марса у їхній знак 11 серпня. Попри приплив енергії, вона може проявитися у вигляді дратівливості, емоційних сплесків і конфліктів.

"У серпні сила Раків не в боротьбі, а в умінні зберігати спокій і уникати зайвих сутичок", — зазначає астрологиня. 

Скорпіонам доведеться зіткнутися з внутрішніми суперечностями та зовнішнім опором. Їхні ініціативи можуть не знайти підтримки, а поспішні фінансові рішення — обернутися втратами.

"Важливо не перевантажувати себе боротьбою, а шукати обхідні шляхи та зберігати гнучкість", — радить Марина Скаді. 

Портал "Коментарі" вже писав, що 28 липня поєднання Місяця в Козерозі та Юпітера може стати особливо сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку. Астрологи прогнозують, що цього дня зростуть шанси на фінансові успіхи, професійний розвиток та отримання корисних можливостей.



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