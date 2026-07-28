Ці три знаки Зодіаку у серпні переживуть небезпечний період

Серпень 2026 року, за прогнозом астрологині Марини Скаді, стане одним із найбільш насичених і непередбачуваних місяців року. Головною астрономічною подією називають сонячне затемнення 12 серпня у знаку Лева, яке відкриє новий життєвий етап, але водночас запустить так званий коридор затемнень. Саме він, за словами експертки, принесе різкі зміни, несподівані повороти та потребу переглянути старі рішення.

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У середині місяця сприятливі аспекти Меркурія із Венерою та Юпітером допоможуть у навчанні, переговорах і започаткуванні нових проєктів. Проте вже незабаром ситуація ускладниться через з'єднання Марса з Нептуном.

"Зростає ризик ілюзій, самоошуканства та неправильних рішень", — попереджає Марина Скаді.

Друга половина серпня також буде напруженою. Венера в опозиції до Сатурна може охолодити стосунки, а місячне затемнення 28 серпня у Рибах, за словами астрологині, принесе черговий кармічний поворот і змусить остаточно закрити старі питання.

Найбільше випробувань, на думку Марини Скаді, очікує представників водної стихії — Раків, Скорпіонів і Риб.

Для Раків непростим стане перехід Марса у їхній знак 11 серпня. Попри приплив енергії, вона може проявитися у вигляді дратівливості, емоційних сплесків і конфліктів.

"У серпні сила Раків не в боротьбі, а в умінні зберігати спокій і уникати зайвих сутичок", — зазначає астрологиня.

Скорпіонам доведеться зіткнутися з внутрішніми суперечностями та зовнішнім опором. Їхні ініціативи можуть не знайти підтримки, а поспішні фінансові рішення — обернутися втратами.

"Важливо не перевантажувати себе боротьбою, а шукати обхідні шляхи та зберігати гнучкість", — радить Марина Скаді.

Портал "Коментарі" вже писав, що 28 липня поєднання Місяця в Козерозі та Юпітера може стати особливо сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку. Астрологи прогнозують, що цього дня зростуть шанси на фінансові успіхи, професійний розвиток та отримання корисних можливостей.