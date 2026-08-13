Ці чотири знаки Зодіаку відкриють для себе кардинально нову сторінку у житті

Починаючи з 13 серпня життя чотирьох представників китайського зодіаку може помітно змінитися на краще. За астрологічним прогнозом, четвер проходитиме під впливом Дня закриття, якому відповідає енергія Земляної Кози. Астрологи YourTango пояснюють, що День закриття є 12-м і останнім "офіцером" у китайській астрологічній системі. Його основна символіка пов'язана із завершенням певного етапу, відмовою від зайвого та звільненням простору для нового.

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Коза

Представники цього знака звикли брати на себе надто багато відповідальності, часто намагаючись уберегти близьких від можливих проблем. Однак 13 серпня ситуація може змінитися. Кози побачать, що інші люди здатні самостійно вирішувати власні питання, навіть коли їхньої допомоги немає поруч. Це дозволить зрозуміти, що частина обов'язків, які вони довго несли, насправді не була їхньою відповідальністю.

Кролик

Для Кроликів цей день може стати моментом важливого особистого перезавантаження. Встановлення чітких меж допоможе відновити внутрішню рівновагу та зменшити нервове напруження. Представники знака відчують полегшення, коли дозволять собі відмовитися від поспіху, зайвих справ і постійного прагнення все контролювати.

Свиня

Свиням 13 серпня варто збільшити дистанцію з людьми, які забирають надто багато емоційних ресурсів. Енергія Дня закриття сприятиме заземленню та пошуку внутрішнього спокою. Важливою може стати розмова з партнером або близькою людиною. Вона допоможе визначити подальший напрямок стосунків і зрозуміти, куди вони мають рухатися надалі.

Кінь

Коні зазвичай звикли бути рушійною силою будь-якої справи та доводити розпочате до кінця. Проте цього четверга астрологи радять їм пригальмувати. Постійне навантаження не завжди гарантує кращий результат. Навпаки, надмірна кількість роботи може негативно позначитися на якості. Тому пауза, відпочинок і відновлення сил допоможуть представникам цього знака повернути продуктивність.

Портал "Коментарі" вже писав, що 12 серпня 2026 року відбулося повне сонячне затемнення у Леві, а вже 28 серпня відбудеться часткове місячне затемнення у Рибах. Проміжок між цими датами в астрології називають коридором затемнень.