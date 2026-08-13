Эти четыре знака Зодиака откроют для себя кардинально новую страницу в жизни

Начиная с 13 августа жизнь четырех представителей китайского зодиака может заметно измениться к лучшему. По астрологическому прогнозу, четверг будет проходить под влиянием Дня закрытия, которому отвечает энергия Земляной Козы. Астрологи YourTango объясняют, что День закрытия является 12-м и последним "офицером" в китайской астрологической системе. Его основная символика связана с завершением определенного этапа, отказом от лишнего и освобождением пространства для нового.

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Коза

Представители этого знака привыкли брать на себя слишком много ответственности, часто пытаясь уберечь близких от возможных проблем. Однако 13 августа ситуация может измениться. Козы увидят, что другие люди способны самостоятельно решать свои вопросы, даже если их помощи нет рядом. Это позволит понять, что часть долговременных ими обязанностей на самом деле не была их ответственностью.

Кролик

Для Кроликов этот день может стать моментом важной личной перезагрузки. Установка четких границ поможет восстановить внутреннее равновесие и уменьшить нервное напряжение. Представители знака ощутят облегчение, когда позволят себе отказаться от спешки, лишних дел и постоянного стремления все контролировать.

Свинья

Свиньям 13 августа следует увеличить дистанцию с людьми, которые забирают слишком много эмоциональных ресурсов. Энергия Дня закрытия будет способствовать заземлению и поиску внутреннего покоя. Важным может стать разговор с партнером или близким человеком. Она поможет определить дальнейшее направление отношений и понять, куда они должны двигаться дальше.

Лошадь

Лошади обычно привыкли быть движущей силой любого дела и доводить начатое до конца. Однако в этот четверг астрологи советуют им притормозить. Постоянная нагрузка не всегда гарантирует лучший результат. Напротив, избыточное количество работы может отрицательно сказаться на качестве. Поэтому пауза, отдых и восстановление сил помогут представителям этого знака вернуть производительность.

Портал "Комментарии" уже писал , что 12 августа 2026 года произошло полное солнечное затмение в Леве, а уже 28 августа произойдет частичное лунное затмение в Рыбах. Промежуток между этими датами в астрологии называют коридором затмений.