Астрологи назвали найсильніший день березня

20 березня — це не лише день весняного рівнодення, коли тривалість дня і ночі зрівнюється. В астрології ця дата вважається початком нового року, адже саме цього дня Сонце переходить у знак Овна — перший знак зодіакального кола.

Найпотужніший день у березні

Весняне рівнодення символізує баланс між світлом і темрявою, завершення одного циклу та старт іншого. Вхід Сонця в Овна традиційно асоціюється з енергією ініціативи, сміливості та руху вперед. Це період, коли проєкти можуть отримати імпульс до розвитку, а рішення — чіткість.

Астрологи зазначають, що 2026 рік підкреслює теми завершення старих історій і переходу до нових етапів. Саме в цей час варто звернути увагу на фінанси, незавершені справи та особисті стосунки. Рівнодення може стати точкою внутрішнього перезавантаження.

Енергетика дати впливатиме не лише впродовж одного дня, а й протягом наступних тижнів. 20 березня розглядається як “космічне вікно”, коли варто формулювати цілі, планувати зміни та робити перші кроки до реалізації задуманого.

Фахівці з астрології радять використати цей період для усвідомлення власних пріоритетів: що залишити в минулому, а що привнести в новий етап життя. За їхніми словами, сміливість у рішеннях і чесність із собою можуть стати ключем до позитивних змін.

Таким чином, 20 березня 2026 року розглядається як символічна точка старту — момент, коли починається новий розділ і з’являється можливість задати напрямок на весь рік.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б ерезень 2026 року стане періодом повернення до минулих рішень і поступового прояснення фінансової картини. Це не місяць для агресивного заробітку чи ризикованих інвестицій, а час аналізу, перерахунків і стратегічного переналаштування.