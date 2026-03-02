logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Гороскоп Астрологи назвали найсильніший день березня
commentss НОВИНИ Всі новини

Астрологи назвали найсильніший день березня

Весняне рівнодення та вхід Сонця в знак Овна відкривають період змін і нових стартів

2 березня 2026, 00:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

20 березня — це не лише день весняного рівнодення, коли тривалість дня і ночі зрівнюється. В астрології ця дата вважається початком нового року, адже саме цього дня Сонце переходить у знак Овна — перший знак зодіакального кола.

Астрологи назвали найсильніший день березня

Найпотужніший день у березні

Весняне рівнодення символізує баланс між світлом і темрявою, завершення одного циклу та старт іншого. Вхід Сонця в Овна традиційно асоціюється з енергією ініціативи, сміливості та руху вперед. Це період, коли проєкти можуть отримати імпульс до розвитку, а рішення — чіткість.

Астрологи зазначають, що 2026 рік підкреслює теми завершення старих історій і переходу до нових етапів. Саме в цей час варто звернути увагу на фінанси, незавершені справи та особисті стосунки. Рівнодення може стати точкою внутрішнього перезавантаження.

Енергетика дати впливатиме не лише впродовж одного дня, а й протягом наступних тижнів. 20 березня розглядається як “космічне вікно”, коли варто формулювати цілі, планувати зміни та робити перші кроки до реалізації задуманого.

Фахівці з астрології радять використати цей період для усвідомлення власних пріоритетів: що залишити в минулому, а що привнести в новий етап життя. За їхніми словами, сміливість у рішеннях і чесність із собою можуть стати ключем до позитивних змін.

Таким чином, 20 березня 2026 року розглядається як символічна точка старту — момент, коли починається новий розділ і з’являється можливість задати напрямок на весь рік.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що березень 2026 року стане періодом повернення до минулих рішень і поступового прояснення фінансової картини. Це не місяць для агресивного заробітку чи ризикованих інвестицій, а час аналізу, перерахунків і стратегічного переналаштування.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://patrioty.org.ua/society/osoblyvyi-moment-nazvano-naipotuzhnishu-datu-bereznia--u-tsei-den-mozhe-zminytysia-vse-587531.html
Теги:

Новини

Всі новини