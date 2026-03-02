Астрологи назвали сильнейший день марта

Рубрики
Ткачова Марія
20 марта – это не только день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи сравнивается. В астрологии эта дата считается началом нового года, ведь именно в этот день Солнце переходит в знак Овна – первый знак зодиакального круга.
Самый мощный день в марте
Весеннее равноденствие символизирует баланс между светом и тьмой, завершение одного цикла и старт другого. Вход Солнца в Овна обычно ассоциируется с энергией инициативы, смелости и движения вперед. Это период, когда проекты могут получить импульс к развитию, а решение – четкость.
Астрологи отмечают, что 2026 год подчеркивает тему завершения старых историй и перехода к новым этапам. Именно в это время следует обратить внимание на финансы, незавершенные дела и личные отношения. Равноводство может стать точкой внутренней перезагрузки.
Энергетика даст влияние не только в течение одного дня, но и в течение следующих недель. 20 марта рассматривается как "космическое окно", когда следует формулировать цели, планировать изменения и делать первые шаги к реализации задуманного.
Специалисты по астрологии советуют использовать этот период для осознания своих приоритетов: что оставить в прошлом, а что привнести в новый этап жизни. По их словам, смелость в решениях и честность с собой могут стать ключом к положительным изменениям.
Таким образом, 20 марта 2026 года рассматривается как символическая точка старта – момент, когда начинается новая глава и появляется возможность задать направление на весь год.