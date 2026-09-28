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Зробіть це з помідорами у вересні: плоди швидше почервоніють до холодів

Простий осінній прийом допоможе рослині спрямувати сили на дозрівання плодів перед похолоданням

28 вересня 2026, 09:07
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Сергій Кречмаровський

Наприкінці сезону на кущах часто залишаються зелені помідори, які вже сформувалися, але не встигли почервоніти. Коли температура знижується, процес дозрівання сповільнюється, тому у вересні варто допомогти рослині зосередитися на плодах.

Зробіть це з помідорами у вересні: плоди швидше почервоніють до холодів

Помідори наприкінці сезону потребують правильного догляду, щоб встигнути дозріти до холодів. Фото: Alicja / Pixabay

Приберіть зайве

Перш за все огляньте кущі та видаліть нові квітки й маленькі зав'язі, які вже не встигнуть дати повноцінний урожай до холодів. Так рослина не витрачатиме сили на новий приріст, а зосередиться на вже сформованих помідорах.

Також можна поступово прибрати нижнє листя, особливо якщо воно пожовкло, пошкоджене або лежить на землі. Не варто видаляти одразу всю зелену масу: здорове листя потрібне рослині для фотосинтезу.

Що робити з поливом

У прохолодну осінню погоду потреба томатів у воді зменшується. Надмірний полив може підтримувати активний ріст замість дозрівання плодів, тому поливати слід помірно, орієнтуючись на стан ґрунту та погоду.

Якщо ночі стають холодними, особливо важливо захищати рослини від різкого похолодання. У разі прогнозу заморозків зелені плоди можна зняти й залишити дозрівати в приміщенні.

Водночас цей прийом не може миттєво перетворити недозрілі плоди на стиглі. Найкраще він працює з помідорами, які вже досягли необхідного розміру та фізіологічної стиглості.

У вересні краще не заохочувати появу нових пагонів і квітів, а допомогти вже сформованим плодам дозріти до похолодання. Так урожай, який уже є на кущах, матиме більше шансів почервоніти до настання холодної погоди.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 5 рослин, які варто обрізати в жовтні



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Джерело: https://www.gardeningknowhow.com/edible/tomato/the-simple-fall-trick-that-ripens-late-tomatoes-fast
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