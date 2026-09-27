Не залишайте до весни: 5 рослин, які варто обрізати в жовтні

Жовтень — час завершувати підготовку саду до холодів, але поспішати з обрізкою всіх рослин не варто. Є кілька культур, яким така процедура може бути корисною саме восени.

Осіння обрізка рослин допомагає підготувати сад до зими. Фото: Ray_Shrewsberry / Pixabay

Півонії. Трав'янисті півонії обрізають після того, як листя пожовкло або побуріло, а стебла полягли. Стебла зрізають майже біля землі, залишаючи кілька сантиметрів. Не варто робити це надто рано, поки рослина залишається зеленою.

Флокси. Після завершення сезону квітконоси та надземну частину багаторічних флоксів можна зрізати. Особливо це актуально, якщо рослина влітку хворіла на борошнисту росу: видалення ураженого листя допомагає зменшити кількість інфекції, яка залишиться на клумбі.

Іриси. У жовтні можна прибрати відмерле та хворе листя бородатих ірисів. Повністю зрізати здорову зелену масу завчасно не потрібно. Основне завдання восени — санітарне очищення.

Малина літніх сортів. Після завершення плодоношення старі пагони, які вже дали врожай, можна вирізати біля землі. Молоді пагони, які плодоноситимуть наступного року, залишають. Важливо не плутати їх із ремонтантною малиною, для якої схема обрізки може бути іншою.

Гортензія волотиста. Легке осіннє обрізання допустиме для гортензії волотистої, оскільки вона формує квіткові бруньки на нових пагонах. Восени можна прибрати відцвілі суцвіття та пошкоджені або слабкі гілки, а сильнішу обрізку краще залишити на кінець зими або початок весни. Великолисту гортензію восени так обрізати не варто.

Головне правило для жовтня — не перетворювати осінню обрізку на генеральну стрижку всього саду. Частину рослин краще залишити до весни, а під час роботи видаляти насамперед хворі, пошкоджені та відмерлі частини.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що потрібно зробити в саду у жовтні