Сделайте это с помидорами в сентябре: плоды быстрее покраснеют до холодов

В конце сезона на кустах часто остаются зеленые помидоры, которые уже сформировались, но не успели покраснеть. Когда температура снижается, процесс созревания замедляется, поэтому в сентябре следует помочь растению сосредоточиться на плодах.

Помидоры в конце сезона нуждаются в правильном уходе, чтобы успеть созреть до холодов. Фото: Alicja / Pixabay

Уберите лишнее

Прежде всего, осмотрите кусты и удалите новые цветки и маленькие завязи, которые уже не успеют дать полноценный урожай к холодам. Так растение не будет тратить силы на новый прирост, а сосредоточится на уже сформированных помидорах.

Также можно постепенно убрать нижние листья, особенно если они пожелтели, повреждены или лежат на земле. Не стоит удалять сразу всю зеленую массу: здоровые листья нужны растению для фотосинтеза.

Что делать с поливом

В холодную осеннюю погоду потребность томатов в воде уменьшается. Чрезмерный полив может поддерживать активный рост вместо созревания плодов, поэтому поливать следует умеренно, ориентируясь на состояние почвы и погоду.

Если ночи становятся прохладными, особенно важно защищать растения от резкого похолодания. При прогнозе заморозков зеленые плоды можно снять и оставить созревать в помещении.

В то же время этот прием не может мгновенно превратить недозрелые плоды в спелые. Лучше всего он работает с помидорами, уже достигшими необходимого размера и физиологической спелости.

В сентябре лучше не поощрять появление новых побегов и цветов, а помочь уже сложившимся плодам созреть до похолодания. Так у урожая, который уже есть на кустах, будет больше шансов покраснеть до наступления холодной погоды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 5 растениях, которые следует обрезать в октябре